Murió Charity Pierce, la mujer que había perdido casi 300 libras, y cuya historia fue documentada en un reality

Charity Pierce, conocida por su participación en la tercera temporada del docu-reality My 600-Lb Life, falleció a los 50 años, según confirmó su hija mediante una publicación en redes sociales.

LEA MÁS: Esta es la relación del actor Zac Efron con un grave caso de abuso sexual en Estados Unidos

Complicaciones de salud en sus últimos meses

De acuerdo con el medio TMZ, Pierce permaneció durante dos meses en cuidados paliativos debido a linfedema y a una acumulación de líquido en los pulmones, condiciones que deterioraron de forma progresiva su estado de salud.

LEA MÁS: Vica Andrade habló por primera vez de la muerte de Memo del Bosque: “Aguantó demasiado”

La mujer falleció el martes 27 de enero, aunque hasta el momento no se ha informado la causa oficial de su muerte.

Charity Pierce falleció a los 50 años. (People en Español/Captura)

LEA MÁS: Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprenden al mundo con esta gran noticia

Su historia en el programa

Pierce se hizo conocida por documentar su proceso de pérdida de peso bajo la supervisión del cirujano bariátrico Dr. Younan Nowzaradan, en Houston, Estados Unidos.

En el programa, la mujer llegó a pesar cerca de 800 libras y, tras someterse a cirugía bariátrica y de piel, logró recuperar su independencia y mejorar su calidad de vida.

Un mensaje que marcó a la audiencia

Tras perder casi 300 libras, Pierce expresó su determinación de no volver a antiguos hábitos y compartió reflexiones que conectaron con miles de espectadores.

“No quiero volver a ser como era, donde estaba atrapada en una habitación de mi apartamento todo el día, todos los días.

“Puedes vivir toda tu vida creyendo que no puedes cambiar las cosas que simplemente no te gustan... el día que veas eso como una mentira, todo es es posible”, expresó en ese momento.