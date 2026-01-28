Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprenden al mundo con esta gran noticia

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron el 28 de enero de 2023. Foto: Quien.com

Nadia Ferreira sorprendió la mañana de este 28 de enero al mundo al anunciar que está esperando a su segundo bebé junto con su esposo, el cantante Marc Anthony, y lo hizo en una fecha cargada de significado para la pareja.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, escribió la modelo paraguaya en su cuenta de Instagram, donde compartió una tierna fotografía familiar.

LEA MÁS: Marc Anthony explotó en pleno concierto tras falta de respeto de un fan

En la imagen se aprecia la pancita de Nadia mientras es tocada por ella, Marc Anthony y su pequeño hijo Marco, nacido en 2023.

La noticia rápidamente se llenó de felicitaciones por parte de seguidores y figuras del espectáculo, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la pareja.

Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, anunció así su segundo embarazo. (redes/Instagram)

Su octavo hijo

Este será el segundo hijo de Nadia Ferreira, pero para Marc Anthony representa la llegada de su octavo retoño. El intérprete de Vivir mi vida es padre de Arianna y Chase —a quien crio como hijo—, fruto de su relación con Debbie Rosado.

Posteriormente, con Dayanara Torres, tuvo a Cristian y Ryan, y con Jennifer López se convirtió en papá de los mellizos Emme y Max. Con Nadia, Marc volvió a vivir la paternidad en 2023 con la llegada del pequeño Marquito.

El anuncio del embarazo llega además a pocos días de Premio Lo Nuestro, evento que se celebrará el próximo 19 de febrero, y en el que Nadia Ferreira será una de las presentadoras estelares, lo que ha generado aún más expectativa alrededor de su participación.

LEA MÁS: Keylor Navas fue al concierto de Christian Nodal y Marc Anthony y estuvo con estos famositicos

La fecha elegida para compartir la noticia no fue casual. Fue un 28 de enero, pero de 2023, cuando Nadia y Marc sellaron su historia de amor al convertirse en marido y mujer en una elegante y exclusiva boda celebrada en Miami.

Ahora, tres años después de aquel “sí, acepto”, la pareja celebra su aniversario con uno de los anuncios más felices: la llegada de un nuevo integrante a la familia, un regalo que, como bien dijo Nadia, les manda la vida.