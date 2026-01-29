Tres hermanos murieron al caer en un estanque congelado en Texas

Los tres niños perdieron la vida. foto: People en Español. (people en españo/people en español)

Una tragedia enluta a una familia en Texas y es que tres hermanos murieron el pasado 26 de enero luego de caer en un estanque congelado en el condado de Fannin, cerca de la ciudad de Bonham, según confirmaron autoridades locales.

Los menores fueron identificados por su familia como Howard, de 6 años; Kaleb, de 8; y EJ, de 9. De acuerdo con el informe oficial, los niños atravesaron la capa de hielo de un estanque privado y quedaron atrapados en el agua helada.

Cheyenne Hangaman, mamá de los pequeños, relató que el primero en hundirse fue el pequeño Howard. Al verlo en peligro, sus dos hermanos se lanzaron para intentar ayudarlo. En medio de la desesperación, ella también se tiró al agua con la intención de rescatarlos.

LEA MÁS: Avión desaparecido con 15 personas a bordo ya fue localizado; entre los pasajeros viajaba una figura política

“Intenté salvarlos mientras también intentaba mantenerme viva. Tan pronto como salté al agua, me paralicé. No pude hacer nada”, contó la mujer, quien aseguró que el frío la dejó sin reacción.

LEA MÁS: ¿Cansado de llamadas y mensajes de desconocidos? El nuevo “botón” de WhatsApp para blindar su cuenta

Según People, un vecino logró sacarla del agua, mientras un entrenador de fútbol americano de la preparatoria de la zona intentó auxiliar a los niños. Paramédicos y otras personas que estaban en el lugar lograron rescatar a los menores de 8 y 9 años, quienes recibieron primeros auxilios antes de ser trasladados a un hospital. Sin embargo, ambos fallecieron poco después.

LEA MÁS: ¿Cuáles son los 10 países más democráticos del mundo?

El niño de 6 años no volvió a salir a la superficie. Fue localizado tras una búsqueda exhaustiva, pero también se confirmó su fallecimiento.

El Distrito Escolar de Bonham informó que los tres hermanos eran estudiantes de primaria y expresó su pesar por la tragedia. “Estamos devastados por esta pérdida inimaginable”, señalaron en un comunicado.

La comunidad se ha volcado en apoyo a la familia. A través de la plataforma GoFundMe se han recaudado más de 60.000 mil dólares para ayudarles con los gastos.

Este hecho ocurrió en medio de la tormenta invernal Fern, que ha provocado vaias muertes en distintos estados afectados.