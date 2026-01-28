Internacionales

¿Cuáles son los 10 países más democráticos del mundo?

Los países nórdicos y Nueva Zelanda se mantienen en los primeros lugares del ranking mundial de democracia

Por Hillary Chinchilla Marín

Los países nórdicos continúan liderando el listado de los países más democráticos del mundo, de acuerdo con los datos correspondientes a 2025, donde Noruega se mantiene en el primer lugar por decimosexto año consecutivo.

Los países mejor calificados en democracia

El tranvía es una de las formas para moverse por la ciudad de Oslo, Noruega.
Noruega se mantiene como el país más democrático del mundo (Fines ilustrativos) (Jairo Villegas S.)

Según el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU), estos son los 10 países más democráticos del mundo en el periodo 2025/2026:

  1. Noruega – 9.81
  2. Nueva Zelanda – 9.61
  3. Suecia – 9.39
  4. Islandia – 9.38
  5. Suiza – 9.32
  6. Finlandia – 9.30
  7. Dinamarca – 9.28
  8. Irlanda – 9.19
  9. Países Bajos – 9.00
  10. Luxemburgo – 8.88

Claves del informe 2025/2026

El reporte destaca que Noruega conserva el primer puesto gracias a su transparencia institucional y alta participación ciudadana.

Además, Europa Occidental presenta el promedio democrático más alto del mundo y fue la única región que mejoró su puntuación general durante 2025.

América Latina: solo dos democracias plenas

Uruguay se posiciona como el país con mejor calidad de vida de Latinoamérica en 2025, según Numbeo, seguido por Costa Rica y Ecuador.
Uruguay y Costa Rica destacan como democracias plenas en América Latina. (Canva/Canva)

En la región latinoamericana, Uruguay y Costa Rica continúan siendo las únicas democracias plenas, sin embargo no les da para entrar en el top 10.

Tendencia global en retroceso

Pese a estos liderazgos, el informe advierte que la tendencia global de declive democrático continúa. Según el V-Dem Institute, actualmente existen más autocracias que democracias en el mundo, un escenario que no se registraba desde hace dos décadas.

Noruega se mantiene como el país más democrático del mundo en 2025.
Europa Occidental registra el promedio democrático más alto a nivel mundial. (Chatgpt/Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

