¿A qué hora ver debate de este martes con Laura Fernández, Claudia Dobles, Ariel Robles y Alvaro Ramos entre otros?

Este martes 27 de enero de 2026, a partir de las 7:30 p. m., se llevará a cabo el DEBATE TOTAL, un espacio televisivo y multiplataforma organizado por Noticias Repretel y Noticias Monumental, que reunirá a ocho candidatos presidenciales a pocos días de las elecciones nacionales del 1 de febrero.

Según informó Grupo Repretel, el debate será una transmisión en vivo que permitirá a la ciudadanía conocer y contrastar las propuestas, ideas y visiones de país de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.

El espacio busca ofrecer información clave para que los electores puedan evaluar a los candidatos en temas de interés nacional, en un momento decisivo del proceso electoral.

¿Quiénes participarán en el debate?

Ocho candidatos presidenciales participarán en el DEBATE TOTAL de esta noche.

Los aspirantes presidenciales confirmados para el DEBATE TOTAL son:

Laura Fernández , Partido Pueblo Soberano (PPSO)

, Partido Pueblo Soberano (PPSO) Álvaro Ramos , Partido Liberación Nacional (PLN)

, Partido Liberación Nacional (PLN) Claudia Dobles , Coalición Agenda Ciudadana (CAC)

, Coalición Agenda Ciudadana (CAC) Ariel Robles , Frente Amplio (FA)

, Frente Amplio (FA) Fabricio Alvarado , Partido Nueva República (NR)

, Partido Nueva República (NR) Juan Carlos Hidalgo , Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Eliécer Feinzag , Partido Liberal Progresista (PLP)

, Partido Liberal Progresista (PLP) Natalia Díaz, Unidos Podemos (UP)

¿Dónde ver el DEBATE TOTAL?

El debate podrá seguirse en vivo a través de todas las plataformas de Grupo Repretel y Noticias Monumental, entre ellas:

Repretel Canal 6

Radio Monumental 93.5 FM

Facebook de Noticias Repretel

Facebook de Repretel.com

Facebook de Noticias Monumental

YouTube de Noticias Grupo Repretel

de Noticias Grupo Repretel Repretel.com

Monumental.co.cr

App Radio Monumental

Un espacio clave antes de las elecciones



El DEBATE TOTAL forma parte de los esfuerzos por fortalecer el ejercicio democrático, al brindar un escenario plural para el intercambio de ideas y el análisis de propuestas que impactan directamente el futuro del país.

La invitación queda abierta para que la ciudadanía se informe y siga de cerca este encuentro, considerado clave en el camino hacia las elecciones del 1 de febrero.

