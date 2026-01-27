Teleguía Imperdibles

¿A qué hora ver debate de este martes con Laura Fernández, Claudia Dobles, Ariel Robles y Alvaro Ramos entre otros?

El encuentro reunirá a ocho aspirantes a la Presidencia en una transmisión en vivo organizada por Noticias Repretel y Noticias Monumental

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Este martes 27 de enero de 2026, a partir de las 7:30 p. m., se llevará a cabo el DEBATE TOTAL, un espacio televisivo y multiplataforma organizado por Noticias Repretel y Noticias Monumental, que reunirá a ocho candidatos presidenciales a pocos días de las elecciones nacionales del 1 de febrero.

LEA MÁS: DiDi ofrecerá descuentos especiales para ir a votar el 1.° de febrero en Costa Rica

Según informó Grupo Repretel, el debate será una transmisión en vivo que permitirá a la ciudadanía conocer y contrastar las propuestas, ideas y visiones de país de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.

El espacio busca ofrecer información clave para que los electores puedan evaluar a los candidatos en temas de interés nacional, en un momento decisivo del proceso electoral.

¿Quiénes participarán en el debate?

Debate Columbia U Latina Elecciones 2026 / John Duran
Ocho candidatos presidenciales participarán en el DEBATE TOTAL de esta noche. Entre ellos los cinco aspirantes más fuertes (JOHN DURAN/John Durán)

Los aspirantes presidenciales confirmados para el DEBATE TOTAL son:

  • Laura Fernández, Partido Pueblo Soberano (PPSO)
  • Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN)
  • Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana (CAC)
  • Ariel Robles, Frente Amplio (FA)
  • Fabricio Alvarado, Partido Nueva República (NR)
  • Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
  • Eliécer Feinzag, Partido Liberal Progresista (PLP)
  • Natalia Díaz, Unidos Podemos (UP)

¿Dónde ver el DEBATE TOTAL?

El debate podrá seguirse en vivo a través de todas las plataformas de Grupo Repretel y Noticias Monumental, entre ellas:

  • Repretel Canal 6
  • Radio Monumental 93.5 FM
  • Facebook de Noticias Repretel
  • Facebook de Repretel.com
  • Facebook de Noticias Monumental
  • YouTube de Noticias Grupo Repretel
  • Repretel.com
  • Monumental.co.cr
  • App Radio Monumental

Un espacio clave antes de las elecciones

Noticias Repretel y Noticias Monumental organizan el encuentro electoral.
Noticias Repretel y Noticias Monumental organizan el encuentro electoral. (Foto creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

El DEBATE TOTAL forma parte de los esfuerzos por fortalecer el ejercicio democrático, al brindar un escenario plural para el intercambio de ideas y el análisis de propuestas que impactan directamente el futuro del país.

LEA MÁS: Ranking de planes de gobierno: UNA revela las mejores y peores propuestas y si de verdad se pueden cumplir

La invitación queda abierta para que la ciudadanía se informe y siga de cerca este encuentro, considerado clave en el camino hacia las elecciones del 1 de febrero.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.