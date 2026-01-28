¿Cansado de llamadas y mensajes de desconocidos? El nuevo “botón” de WhatsApp para blindar su cuenta

En un esfuerzo por blindar la experiencia de sus millones de usuarios, Meta ha anunciado el despliegue oficial de la Configuración Estricta en WhatsApp.

La nueva interfaz de WhatsApp facilita la activación de medidas de seguridad avanzadas en un solo toque. (META/META)

Esta innovadora herramienta permite que cualquier persona, con apenas un par de interacciones en su pantalla, aplique un nivel de seguridad extremo que bloquea automáticamente archivos adjuntos y cualquier contenido multimedia enviado por remitentes desconocidos.

La función, que la propia compañía compara con un “confinamiento” digital, también silencia de forma inmediata las llamadas de números que no estén en la agenda de contactos.

El objetivo principal de esta actualización es simplificar la ciberseguridad para el usuario común. Hasta ahora, para alcanzar niveles de restricción similares, era necesario navegar por múltiples menús y activar funciones de forma individual. Con esta nueva pestaña, la plataforma agrupa las medidas más severas de la aplicación en un solo lugar, reforzando la privacidad de datos sin que el usuario deba poseer conocimientos técnicos avanzados.

Protección contra ataques de alta sofisticación

Aunque la Configuración Estricta está disponible para todo el público, Meta ha subrayado que su diseño está pensado especialmente para personas con un perfil de alto riesgo. Periodistas, figuras públicas y activistas suelen ser blancos frecuentes de ciberataques “altamente sofisticados” que aprovechan archivos infectados o llamadas de ingeniería social para vulnerar dispositivos. Al activar este modo, se reducen drásticamente las puertas de entrada para actores malintencionados.

Es importante señalar que la compañía advierte que estas opciones adicionales “podrían limitar el funcionamiento de la app” en ciertos aspectos de conectividad diaria. Sin embargo, para quienes priorizan la ciberseguridad, el sacrificio en la fluidez de recibir archivos desconocidos se traduce en una tranquilidad superior. Este avance complementa las medidas ya existentes, como el cifrado de extremo a extremo que protege los mensajes y llamadas personales de forma predeterminada en WhatsApp.

Cómo activar el nuevo blindaje de seguridad

El proceso para implementar esta capa de protección es sencillo y reversible. Los usuarios deben dirigirse al menú de Ajustes dentro de WhatsApp, seleccionar la opción de Privacidad y buscar la pestaña de ‘Avanzado’. Desde ese apartado, se podrá habilitar la función pulsando en ‘Activar’. De la misma manera, si el usuario considera que las restricciones son demasiado severas para su uso cotidiano, la configuración se puede revertir en cualquier momento para volver al estado estándar.

El despliegue de esta actualización comenzó este martes a nivel global. Se espera que durante las próximas semanas llegue de forma progresiva a todos los dispositivos Android e iOS. Con esta movida, Meta busca consolidar su aplicación como el espacio más seguro para las comunicaciones privadas, adelantándose a las crecientes amenazas de suplantación de identidad y distribución de software malicioso que circulan en la red social.

Expertos en ciberseguridad recomiendan el uso de la Configuración Estricta para usuarios en riesgo. ( Canva/Canva)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.