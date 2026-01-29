Médicos habrían encontrado la posible cura del cáncer de páncreas

Médicos investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) lograron eliminar por completo tumores de cáncer de páncreas en modelos de ratón mediante una triple terapia experimental, un resultado que lleva a plantear por primera vez la posibilidad de una cura para uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico.

Resultados que marcan un antes y un después

El tratamiento actúa contra KRAS, EGFR y STAT3, claves del tumor pancreático. (la nación argen/la nación argentina)

El estudio, liderado por Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO y financiado por CRIS Contra el Cáncer, demostró que la combinación simultánea contra KRAS, EGFR y STAT3 logró no solo la desaparición de las células tumorales, sino también del estroma, una estructura que protege al tumor y dificulta los tratamientos.

Según El Mundo,los investigadores informaron que los animales tratados permanecieron más de 200 días sin rastro de enfermedad, aun después de suspender la terapia, sin presentar efectos secundarios relevantes. Este nivel de durabilidad no había sido observado previamente en cáncer de páncreas.

Hace cinco años, el mismo equipo había obtenido resultados alentadores, aunque limitados, ya que solo algunos tumores pequeños respondían al tratamiento. En esta nueva investigación, publicada en la revista PNAS, la respuesta fue completa incluso en tumores grandes y altamente agresivos, incluidos modelos derivados directamente de pacientes.

Barbacid afirmó que, en este contexto experimental, “se puede hablar de curación”, al no detectarse recaídas ni resistencia al tratamiento en los modelos analizados.

La clave: atacar tres motores del tumor

El enfoque se basa en bloquear al mismo tiempo tres proteínas esenciales para la supervivencia del tumor. KRAS, considerado el principal impulsor del cáncer de páncreas, se combina con la inhibición de EGFR y STAT3, responsables del crecimiento y la resistencia a los tratamientos.

En pruebas realizadas con células humanas procedentes de seis pacientes, implantadas en 18 ratones, los tumores desaparecieron completamente en seis de los modelos, pese a presentar mutaciones adicionales como P53 y P16, habituales en este tipo de cáncer.

El siguiente paso será iniciar un ensayo clínico en humanos, un proceso que requiere financiación y autorización regulatoria. El investigador estima que este estudio podría comenzar en un plazo aproximado de tres años, lo que abriría una nueva etapa para pacientes que ya han recibido tratamientos convencionales sin éxito.

El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los más letales. En España se diagnostican más de 10.300 casos al año, y solo entre el 8% y 10% de los pacientes sobreviven cinco años tras el diagnóstico, según datos de la SEOM y REDECAN.

Nota realizada con ayuda de IA