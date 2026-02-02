Esto pasó con el niño de cinco años que fue detenido con su padre en Estados Unidos

Liam Conejo y su padre, Adrian Conejo, regresaron a Minneapolis, Estados Unidos, luego de ser liberados de un centro de detención en Texas.

Ambos abordaron un vuelo este domingo 1.° de febrero, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios internacionales.

LEA MÁS: El frío congela a Florida: “llueven” iguanas congeladas y se activa alerta ambiental

Un caso que generó indignación

La detención ocurrió cuando padre e hijo regresaban a casa después de clases, lo que provocó fuertes reacciones públicas. La liberación se dio luego de que un juez de Minnesota aprobara su salida del centro migratorio.

El niño de cinco años regresó a Minneapolis. (bbc.com/Captura)

LEA MÁS: Estos son los nombres más poderosos que aparecen en los archivos del caso Epstein

“Estoy feliz de finalmente ir a casa”, expresó Adrian a ABC News mientras cargaba a su hijo dormido en el avión.

Preocupación por la salud del menor

Días antes, la madre del niño había manifestado su inquietud por el estado de salud del menor, quien presentaba fiebre, vómitos y falta de apetito durante la detención.