Esto pasó con el niño de cinco años que fue detenido con su padre en Estados Unidos

El caso del niño de cinco años detenido por agentes migratorios en Estados Unidos, tuvo un giro esperanzador

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Liam Conejo y su padre, Adrian Conejo, regresaron a Minneapolis, Estados Unidos, luego de ser liberados de un centro de detención en Texas.

Ambos abordaron un vuelo este domingo 1.° de febrero, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios internacionales.

Un caso que generó indignación

La detención ocurrió cuando padre e hijo regresaban a casa después de clases, lo que provocó fuertes reacciones públicas. La liberación se dio luego de que un juez de Minnesota aprobara su salida del centro migratorio.

Niño detenido
El niño de cinco años regresó a Minneapolis. (bbc.com/Captura)

“Estoy feliz de finalmente ir a casa”, expresó Adrian a ABC News mientras cargaba a su hijo dormido en el avión.

Preocupación por la salud del menor

Días antes, la madre del niño había manifestado su inquietud por el estado de salud del menor, quien presentaba fiebre, vómitos y falta de apetito durante la detención.

Yerlin Gómez Izaguirre

