Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford al Saprissa, ojo lo que dijo

Jeaustin Campos detalló lo que Hernán Medford puede aportarle a Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford a Saprissa y destacó el conocimiento y la experiencia del Pelícano en el banquillo.

Campos dio declaraciones a Tigo Sports este miércoles y celebró la experiencia de Medford, como jugador y entrenador, y reconoció lo que podría aportarle a un equipo como el Monstruo.

Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford al Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones de Jeaustin Campos

Esto fue lo que dijo Jeaustin sobre su colega:

“Hemos estado en camerinos muy pesados, como jugadores y hemos aprendido muchísimo, en el caso de Hernán también.

“Como jugador tuvo una experiencia increíble y como entrenador también, no me cabe duda de que es uno de los pilares.

“Dentro de la cancaha es un entrenador que exige al máximo a todos los futbolistas, tácticamente es un entrendor que tiene muchísimos argumentos, que conoce, tiene conocimiento del juego”, añadió.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

