Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford al Saprissa, ojo lo que dijo

Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford a Saprissa y destacó el conocimiento y la experiencia del Pelícano en el banquillo.

Campos dio declaraciones a Tigo Sports este miércoles y celebró la experiencia de Medford, como jugador y entrenador, y reconoció lo que podría aportarle a un equipo como el Monstruo.

Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford al Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Las declaraciones de Jeaustin Campos

Esto fue lo que dijo Jeaustin sobre su colega:

“Hemos estado en camerinos muy pesados, como jugadores y hemos aprendido muchísimo, en el caso de Hernán también.

“Como jugador tuvo una experiencia increíble y como entrenador también, no me cabe duda de que es uno de los pilares.

Jeaustin Campos considera que Hernán Medford no está desactualizado. 👀 pic.twitter.com/qinXoRX4Gv — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 4, 2026

“Dentro de la cancaha es un entrenador que exige al máximo a todos los futbolistas, tácticamente es un entrendor que tiene muchísimos argumentos, que conoce, tiene conocimiento del juego”, añadió.