Andy Reyes, exdelantero de Saprissa, cuida a sus hijos mientras espera un milagro para volver a las canchas

El delantero Andy Reyes recibió con alegría la noticia de haber obtenido el título de noveno año, una meta personal que había quedado en pausa por su carrera como futbolista; sin embargo, este logro llega en un momento complejo de su vida profesional.

Mientras celebra el mérito académico, el exjugador del Saprissa está sin equipo y enfrenta una situación económica complicada, de hecho, ha sido gracias al apoyo de su pareja, sus papás y amigos del fútbol, que la familia ha logrado salir adelante.

El futbolista de 26 años recordó que intentó concluir sus estudios desde su paso por selecciones menores, cuando debía combinar el colegio nocturno con entrenamientos de madrugada en el Proyecto Gol, pero no pudo continuar por la dinámica que llevaba en ese entonces.

El también exjugador de Cartago y Guadalupe conversó con La Teja y contó que ya le dieron de alta de una delicada lesión que sufrió en la rodilla y lleno de optimismo contó qué se viene a nivel profesional y personal.

El exjugador del Saprissa Andy Reyes reveló que está sin equipo y cómo se siente luego de superar una lesión en la rodilla. Foto: Instagram Andy Reyes. ( Foto: Instagram Andy Reyes./Foto: Instagram Andy Reyes.)

Andy Reyes no se detiene

- ¿Cuánta satisfacción le da obtener un título de noveno?

Muy contento, la verdad es que ya hace un montón de años tenía que haberlo sacado, pero en ese tiempo estaba en la Selección. Eso fue como en el 2014 o 2015 y en ese entonces iba a un colegio nocturno, pero tenía que levantarme temprano para ir a entrenar con la Selección.

Salía del colegio a eso de las 10 p.m., yo llegaba tipo 10:30 p.m. a la casa y tenía que levantarme como a las 4 de la mañana para agarrar bus y llegar al Proyecto Gol a las 6 a.m., en ese tiempo se entrenaba supertemprano y me costaba mucho.

A veces estudiaba, pero no lo hacía del todo. Luego me fui al extranjero y volví por lo mismo: terminar el colegio y estar con mi familia, eran los tiempos de la pandemia, hicimos varios intentos, pero a veces matriculaba y no me preparaba bien, pero lo logramos y estoy feliz con el título en mano.

- ¿Qué se viene para Andy luego de este título?

A corto plazo, sacar bachillerato. No sé si tengo que matricular en estos días o si ya se me pasó, porque la situación económica ha estado complicada. Gracias a Dios, a mi pareja ya la nombraron en una escuela y poco a poco vamos viendo si podemos matricular para hacer dos o tres exámenes ahora y otros en octubre.

Andy Reyes, exdelantero de Saprissa, celebró con todo el título de noveno año. Foto: Instagram Andy Reyes. (Foto: Instagram Andy Reyes. /Foto: Instagram Andy Reyes.)

Siempre he querido ir a la universidad y sueño con eso, aunque mi esposa me ha dicho que falta bastante para llegar y quiero seguir preparándome, porque sé que los títulos son importantes.

- ¿Cómo ha estado la situación económica en su familia por su lesión?

No la hemos pasado tan bien, desde el año pasado. Mi pareja tenía un nombramiento como docente, pero se venció y nos ha costado un poquito; sin embargo, Dios no nos ha abandonado.

Estamos esperando una oportunidad, ya que me dieron de alta, pero tengo que empezar trabajo diferenciado. Lo complicado es que mi recuperación cae en medio de un torneo, entonces es un poco difícil, pero no se pierde la fe. Si se abre una puerta, hay que confiar en Dios.

- ¿En este momento está con algún equipo?

Ya no estoy con Consultants, desde el año pasado. Me lesioné jugando con ellos, afortunadamente me acompañaron en el proceso de recuperación, le agradezco a doña Mónica Malavassi por el apoyo y terminamos la relación laboral en buenos términos.

Andy Reyes fue operado de su rodilla derecha el año pasado. Foto: Instagram Andy Reyes. ( Foto: Instagram Andy Reyes./Foto: Instagram Andy Reyes.)

Ahorita estamos buscando equipo, ya me dieron de alta y debo empezar a hacer trabajos diferenciados y en uno o dos meses ya podría meterme de lleno con el equipo, dependiendo de la evolución.

Estoy tocando puertas, haciendo trabajos funcionales con una persona en Heredia, me están ayudando con las terapias y con el trabajo de gimnasio para fortalecer. He recibido mucho apoyo de varias personas que no me han dejado solos en este tiempo.

- ¿Cuánto le angustia seguir sin equipo, al tener hijos pequeños?

Es muy estresante. Me he sentido triste porque no puede hacer nada para generar. Y mis hijos (Julián y Valentina) demandan muchos gastos. Hubo momentos de muchos pensamientos negativos, pero Dios nunca nos abandonó y la plata alcanzó.

Viendo el lado positivo de esto, mi esposa se fue a trabajar y yo me quedó cuidando a los niños, nos hemos organizado muy bien. Esta faceta ha sido bonita, pero a la vez cansada, pero el esfuerzo vale, porque uno de mis mayores deseos ha sido es ser papá y estoy feliz con la familia que tengo.

María Jesús León, pareja de Andy, ha sido un apoyo fundamental para el jugador. Foto: Instagram Andy Reyes. ( Foto: Instagram Andy Reyes./Foto: Instagram Andy Reyes.)

- ¿Cuánto le ha ayudado su pareja en este proceso?

María siempre ha estado conmigo, ella me impulsó a terminar los estudios y se ha puesto la 10 en estos meses. El año pasado estaba laborando, se venció su nombramiento, pero gracias a Dios la volvieron a contratar hasta el 2028.

Con lo que recibía del INS apenas me alcanzaba para cubrir algunos gastos y ella se hizo cargo de la mayoría de pagos. Nuestros padres nos han ayudado mucho y confío en que pronto llegará una nueva oportunidad.