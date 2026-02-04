¡Gritó el gol más importante! Exdelantero del Saprissa celebra un título que no es de campeón

Un exdelantero del Saprissa consiguió su título de noveno año y compartió su emoción, luego de culminar esta parte de sus estudios.

Se trata de Andy Reyes, quien celebró con su familia seguir avanzando a nivel académico y le agradeció a su esposa, María, y a sus hijos, Julián y Valentina por apoyarlo en este proceso.

Andy Reyes, exdelantero del Saprissa celebró con todo el título de noveno año. Foto: Instagram Andy Reyes. (Foto: Instagram Andy Reyes. /Foto: Instagram Andy Reyes.)

El mensaje de Andy Reyes

Reyes, quien está superando una delicada lesión, dio a conocer la buena nueva en sus redes sociales y escribió:

“Mi título de noveno, gracias a Dios. Pero no lo hubiera conseguido sin la ayuda de las personas que más amo en este mundo, gracias por todo eso y más".