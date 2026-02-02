Triunfo de Laura Fernández provocó reflexión pública de un futbolista

Luego de la victoria de Pueblo Soberano este domingo en las elecciones presidenciales que confirmaron a Laura Fernández como presidenta electa, el futbolista Andy Reyes dejó un mensaje en sus redes sociales en relación con sus hijos.

“Julián y Valentina: Les prometo seguir trabajando por ustedes, les prometo que lucharé por su educación. Una calidad que les inspire y les permita ser críticos y analíticos”.

Andy Reyes compartió una reflexión sobre el triunfo de Laura Fernández.

“Les prometo proteger su crecimiento, enseñarles, desde el ejemplo, que el respeto, el amor y la amabilidad son principios básicos para desarrollarse en la sociedad y que las ofensas, el pachuquismo y el irrespeto no se justifican bajo ninguna circunstancia.

“Cuando crezcan, les contaré con orgullo que estuve de este lado de la historia. Y espero que en ese momento los esté acompañando a emitir su voto en libertad”, compartió en redes junto a su esposa.

“Los amo, mis bebés. Mamá los protegerá con uñas y dientes hoy, mañana y siempre”, publicó la esposa de Andy, que de paso compartió en su Instagram personal.