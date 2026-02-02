Deportes

Triunfo de Laura Fernández provocó reflexión pública de un futbolista

El futbolista Andy Reyes compartió un mensaje tras el triunfo de Laura Fernández en las elecciones presidenciales

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Luego de la victoria de Pueblo Soberano este domingo en las elecciones presidenciales que confirmaron a Laura Fernández como presidenta electa, el futbolista Andy Reyes dejó un mensaje en sus redes sociales en relación con sus hijos.

“Julián y Valentina: Les prometo seguir trabajando por ustedes, les prometo que lucharé por su educación. Una calidad que les inspire y les permita ser críticos y analíticos”.

Andy Reyes compartió una reflexión sobre el triunfo de Laura Fernández.

“Les prometo proteger su crecimiento, enseñarles, desde el ejemplo, que el respeto, el amor y la amabilidad son principios básicos para desarrollarse en la sociedad y que las ofensas, el pachuquismo y el irrespeto no se justifican bajo ninguna circunstancia.

Convención del partido PPSO de la candidata Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

“Cuando crezcan, les contaré con orgullo que estuve de este lado de la historia. Y espero que en ese momento los esté acompañando a emitir su voto en libertad”, compartió en redes junto a su esposa.

LEA MÁS: Futbolista Allan Saint- Maximin decide abandonar al América tras denunciar caso de racismo

“Los amo, mis bebés. Mamá los protegerá con uñas y dientes hoy, mañana y siempre”, publicó la esposa de Andy, que de paso compartió en su Instagram personal.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Laura FernándezAndy Reyes
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.