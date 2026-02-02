Deportes

Futbolista Allan Saint- Maximin decide abandonar al América tras denunciar caso de racismo

El futbolista sorprendió al anunciar su salida luego de denunciar un episodio de racismo que involucró a sus hijos

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El jugador francés Allan Saint-Maximin confirmó su salida del club América luego de vivir una situación que calificó como racismo.

Tras el anuncio, el futbolista tomó la decisión de regresar a Francia, priorizando el bienestar de su familia.

LEA MÁS: Hernán Medford llegaría a Saprissa bien acompañado con otro técnico que ha dado mucho de qué hablar

La razón principal

De acuerdo con reportes internacionales, el deportista explicó que sus hijos fueron víctimas de discriminación durante su estancia en México, un hecho que consideró inaceptable.

Allan Saint-Maximin
Allan Saint-Maximin priorizó el bienestar de su familia. (Infobae/Captura)

“El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos… hay una cosa que nunca toleraré: que se metan con mis hijos”, expresó Allan.

LEA MÁS: Keylor Navas vivió una noche en el fútbol mexicano que nunca olvidará

Reacción del club

El América realizó un gesto simbólico previo al partido ante Necaxa con una manta que decía “No al racismo”. Sin embargo, ese mismo día Saint-Maximin ya no figuraba en la convocatoria oficial del equipo.

Paso sin consolidación

El futbolista llegó al club en agosto del año anterior con gran expectativa, pero en los seis meses que permaneció en la institución no logró consolidarse dentro del terreno de juego.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Allan Saint-MaximinAméricaRacismoMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.