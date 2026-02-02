Futbolista Allan Saint- Maximin decide abandonar al América tras denunciar caso de racismo

El jugador francés Allan Saint-Maximin confirmó su salida del club América luego de vivir una situación que calificó como racismo.

Tras el anuncio, el futbolista tomó la decisión de regresar a Francia, priorizando el bienestar de su familia.

La razón principal

De acuerdo con reportes internacionales, el deportista explicó que sus hijos fueron víctimas de discriminación durante su estancia en México, un hecho que consideró inaceptable.

Allan Saint-Maximin priorizó el bienestar de su familia. (Infobae/Captura)

“El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos… hay una cosa que nunca toleraré: que se metan con mis hijos”, expresó Allan.

Reacción del club

El América realizó un gesto simbólico previo al partido ante Necaxa con una manta que decía “No al racismo”. Sin embargo, ese mismo día Saint-Maximin ya no figuraba en la convocatoria oficial del equipo.

Paso sin consolidación

El futbolista llegó al club en agosto del año anterior con gran expectativa, pero en los seis meses que permaneció en la institución no logró consolidarse dentro del terreno de juego.