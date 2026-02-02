Elecciones 2026

Elecciones 2026: Laura Fernández será la próxima presidenta de Costa Rica

Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en primera ronda. TSE revela los primeros resultados de las votaciones

Por Rocío Sandí

Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales en primera ronda. Así lo confirman los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que representa el continuismo de Rodrigo Chaves, asumirá la presidencia en mayo próximo. Será la segunda mujer, en la historia del país, en sentarse en la silla presidencial.

01/02/2026 San José, Centrol,Seguimiento Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026. Entrevista en OPA,
Laura Fernández cambió la agenda que tenía preparada para este domingo. (Jorge Navarro)

Tras una intensa jornada en la que las calles y centros de votación lucieron abarrotados, algo que hace muchas elecciones no se veía, los primeros resultados arrojan un panorama bastante claro.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) detalló que, hasta el momento, Laura Fernández (Pueblo Soberano) tiene el 53,01% de los votos, superando el 40% que se necesita para ganar las elecciones en primera ronda.

En segundo lugar está Álvaro Ramos (Liberación Nacional) tiene un 30,05%.

El conteo parcial representa el 31% del total de mesas y se reporta una participación del 66,9%, es decir, el abstencionismo es de un 33,1%.

En el tercer puesto está Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) con 3.9%, seguido de Ariel Robles (Frente Amplio) con 3.2%.

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN)
Álvaro Ramos se mostró relajado y positivo durante este domingo. (Marvin Caravaca)

¿Cómo se obtuvo ese conteo de votos?

El Tribunal explicó que, una vez finalizada la jornada electoral, a las 6 p. m., cada junta receptora de votos inició el conteo.

Cuando finalizó el conteo, los encargados de transmisión de datos enviaron al TSE los resultados provisionales en diferentes medios.

Un total de 450 funcionarios del TSE enviaron la información a través de una aplicación (no pública) instalada en teléfonos inteligentes.

Elecciones 2026
TSE revela los primeros resultados de la elección presidencial. (Jonathan Jiménez)

También se comunicaron con uno de los 150 operadores de los centros de llamadas, quienes siguieron un protocolo para solicitarles el resultado del conteo definitivo.

En el caso de las 91 juntas receptoras de votos instaladas en el extranjero, los funcionarios transmitieron los resultados por medio de llamada telefónica después del cierre de las urnas.

