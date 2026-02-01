Pilar Cisneros se refirió a la polémica actitud de Rodrigo Chaves contra votantes y cuesta creer lo que dijo

Pilar Cisneros ejerció su derecho al voto acompañada por un Rodrigo Chaves que llegó a robarse el show y la periodista, como siempre, justificó la actitud del mandatario.

La diputada votó en la escuela Juan Santamaría, en Curridabat, donde llegaron muchos opositores de Chaves, a las calles aledañas al centro educativo.

Pilar Cisneros salió en defensa de Rodrigo Chaves tras los gestos en la salida de ejercer su voto (Toma de video/Cortesía)

Luego de ejercer su derecho en dicha escuela, Pilar salió junto a Rodrigo para retirarse, no sin antes ver de primera fila lo que hizo Chaves con muecas, besos y demás ante sus opositores.

La diputada de la República fue clara y salió en defensa de Rodrigo, justificando el actuar del presidente de la nación.

“¿Ustedes qué opinan de los insultos que le hacían al presidente? Es una reacción natural ante la falta de respeto. Lo que hizo fue gestos sobre que Dios decida y tocarse la chivilla; ¿a quién ofende con eso?, en cambio, sí es ofensivo lo que le decían a él, tienen la piel muy delgadita, póngansela más gruesa”, justificó Cisneros en medio del voto del mandatario en el Liceo Napoleón Quesada en Guadalupe.

Rodrigo Chaves tuvo un cruce contra sus detractores en Curridabat (Javi O'Connor/Cortesía)

Luego de que el jerarca cumpliera con su derecho a votar, ambos se marcharon del centro educativo en un mar de gente alrededor que gritaba en apoyo hacia ellos y otros que no eran simpatizantes de Pueblo Soberano.