¿Qué se dijeron Juan Carlos Hidalgo y Álvaro Ramos cuando se toparon de frente?

A eso de la 1 y 15 minutos de la tarde de este domingo 1 de febrero, día de elecciones presidenciales, sucedió un encuentro curioso que terminó cargando de energías positivas el ambiente.

Resulta que el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, se topó de frente con el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo.

En pocos instantes, ambos candidatos demostraron la esencia pura de la democracia tica porque lo primero que hicieron fue volverse a ver con tremenda sonrisa de alegría.

Lo que siguió fue un abrazo fuerte entre ambos y se desearon suerte en los resultados de las elecciones presidenciales. Fueron pocos segundos, pero los dos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, trataron en esos segundos un solo tema: la alegría que tenían por ver tanta gente votando.

Ambos candidatos a la presidencia intercambiaron un saludo. (Jose Cordero/José Cordero)

“Hay muy buen movimiento de gente”, dijo Ramos e Hidalgo le respondió con un “sí” muy alegre. El instante llenó el ambiente de muy buena vibra, tanto así que los equipos de trabajo de ambos también se saludaron muy amablemente.

El encuentro se dio en La Uruca, en las afueras de Radio Monumental, cuando Hidalgo iba de salida tras ser entrevistado en vivo y Ramos apenas iba a entrar.

Ramos comenzó este 1 de febrero a las 7 a.m. con un desayuno en el cual estuvo presente la prensa, siguió a las 8:30 a.m. con una misa, a las 10 a.m. votó en la Escuela Juan XXIII en Escazú, continuó con el voto de sus hijas Marianna y Fátima en las Votaciones Infantiles del Museo de los Niños.