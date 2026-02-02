Elecciones 2026

Así quedaría la Asamblea Legislativa para los próximos cuatro años

Así quedarán repartida la nueva Asamblea Legislativa según los primeros datos del TSE

Por Rocío Sandí

Costa Rica contará, otra vez, con una Asamblea Legislativa fragmentada, algo que complica la labor legislativa y los acuerdos entre fracciones.

El conteo preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con un 68% de las juntas receptoras de votos procesadas, registra que cinco partidos políticos llegarían al Congreso a partir de mayo de este 2026.

Diputados Asamblea Legislativa
TSE revela cómo quedarían repartidas las curules de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Si se confirman los resultados del escrutinio provisional, el plenario legislativo se dividirá solo entre cinco partidos.

El Partido Pueblo Soberano (oficialista) se dejaría 30 curules; Liberación Nacional 18, el Frente Amplio siete, la Unidad Social Cristiana uno y Coalición Agenda Ciudadana también uno.

Ya está la división de las curules para el próximo Congreso. (John Durán)

Las fracciones más fuertes

Pueblo Soberano es el principal ganador de la jornada electoral, ya que no solo ganó la Presidencia de la República, sino que sacó un fuerte grupo en el Congreso, incluso, superó la mayoría simple que son 29 diputados.

También Liberación Nacional cuenta con un buen número de diputados, sin embargo perdió una curul en comparación a la Asamblea Legislativa actual.

Los partido Progreso Social Democrático, Nueva República y el Liberal Progresista, que tienen diputados actualmente, perdieron su representación en el Congreso.

Noticia en desarrollo.

