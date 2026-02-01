Abel Pacheco fue a votar y lanzó filazo a Pueblo Soberano: “Soñar no cuesta nada”

El expresidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella, acudió este domingo a ejercer su derecho al voto y, fiel a su estilo, dejó un comentario cargado de humor y mensaje político, al referirse a las aspiraciones del Partido Pueblo Soberano de alcanzar una amplia representación en la Asamblea Legislativa.

“Soñar no cuesta nada”

Pacheco llamó a defender la democracia costarricense. (Alonso Tenorio)

Ante consultas de la prensa que lo acompañó hasta el centro de votación, a Pacheco se le preguntó sobre partidos como Pueblo Soberano, que han manifestado su intención de lograr hasta 40 diputados en el Congreso.

Con una sonrisa, el exmandatario respondió: “Ja, soñar no cuesta nada”, comentario que provocó reacciones entre quienes se encontraban en el lugar.

Pacheco también subrayó la importancia de la jornada electoral y llamó a la ciudadanía a participar activamente. “Tenemos que votar por Costa Rica, por mantener nuestra democracia”, afirmó.

Mensaje de afecto y cercanía

Además del filazo político, Abel Pacheco aprovechó para expresar su cariño por el país y por la gente que lo saludó durante su paso por el centro de votación.

“Yo amo a los costarricenses, yo amo esta tierra, así que me siento muy feliz cuando la gente me abraza y me muestra su cariño”, comentó el expresidente, quien fue seguido por varios medios y ciudadanos.

Abel Pacheco, médico, psiquiatra, comerciante, escritor y figura televisiva, fue el 44.º presidente de Costa Rica por el Partido Unidad Social Cristiana, durante el periodo 2002-2006.

Su presencia en las urnas y sus declaraciones se sumaron a las distintas reacciones de figuras políticas históricas durante la jornada electoral.

Nota realizada con ayuda de IA