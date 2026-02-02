Periodista denuncia ante TSE preocupante situación que le ocurrió con simpatizante de Pueblo Soberano en medio de la votación

Sergio Salazar, periodista del medio digital No Pasa Nada, denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una extraña situación que le ocurrió con un simpatizante del Partido Pueblo Soberano cuando estaba a punto de votar.

Salazar explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 6:40 a.m. de este domingo, cuando se presentó a ejercer su derecho al voto en la escuela de Villas de Ayarco, en La Unión de Cartago.

“Me dieron las papeletas cerradas, me pareció raro, pero revisé que no vinieran marcadas y todo bien, y en lo que estaba a punto de meter las papeletas en las cajitas, entró un señor vestido de Pueblo Soberano y empezó a mover sillas para sentarse”, explicó.

Según Salazar, hasta los mismos miembros de la mesa se quedaron extrañados al ver el comportamiento del hombre, dado que al recinto solo puede entrar la persona que va a votar.

“El muchacho que me recibió la cédula le dijo: ‘Disculpe, si lo que quiere es votar necesito que primero me dé la cédula y ya después yo lo paso’, pero él dijo que no, que él llegaba a revisar; entonces, se volvieron a ver los tres como diciendo: ‘¡Qué raro!’”

La extraña situación ocurrió en la escuela de Villas de Ayarco, en La Unión de Cartago. Foto con fines ilustrativos. (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

Los miembros de la mesa le insistieron al hombre que tenía que retirarse, pero este muy tranquilo les dijo que él no iba a hacer nada, que simplemente se iba a sentar en la silla para revisar que estuviera todo bien.

“Le dijeron que disculpara, pero que él no podía estar ahí, entonces yo me puse a ver si tenía un gafete o algo así, y no tenía absolutamente nada, solo andaba vestido con gorra y camisa de Pueblo Soberano”, agregó Salazar.

Según Salazar esto es preocupante porque vulnera reglas básicas del proceso electoral: el secreto del voto, la neutralidad del recinto y la prohibición de presencia partidaria dentro de la junta receptora de votos.

El reglamento del TSE señala que al recinto de votación solo puede entrar la persona electora (salvo voto asistido o voto público, que tienen requisitos formales y controlados); ninguna otra persona sin credencial oficial puede permanecer en la junta.

El periodista comentó que en cuestión de segundos apareció otro muchacho, quien terminó llevándose al hombre. Pese a esa extraña situación, Sergio pudo terminar de votar sin mayores problemas.

Sin embargo, Salazar se quedó con la espinita de lo sucedido, por lo que decidió contactar al Tribunal Supremo de Elecciones para presentar una denuncia formal.

De acuerdo con el documento que el periodista facilitó a La Teja, el Tribunal Supremo de Elecciones ya está tramitando la denuncia bajo el número 00574-2026.