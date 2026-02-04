¿Quién es Raúl Ovares, el hombre que se ha convertido en la mancuerna de Hernán Medford?

Uno de los hombres que le inspira más confianza a Hernán Medford lo acompañará en su regreso al Deportivo Saprissa.

Se trata de Raúl Ovares, quien será uno de los asistentes del Pelícano y lo acompaña desde que estuvo en Cartaginés.

Ovares, quien participó en la presentación del nuevo cuerpo técnico morado este martes al mediodía, se desempeñó como volante del Orión FC, en el Invierno 2011, y fue Juan Luis Hernández quien le vio potencial para estar en el banco.

Raúl Ovares (camisa blanca) asistente técnico del Saprissa. Foto: Facebook Saprissa. (Foto: Facebook Saprissa./Foto: Facebook Saprissa.)

En agosto del año pasado, Ovares conversó con La Teja y recordó sus inicios como asistente:

“Empecé como asistente de él y luego me hice cargo porque él se enfermó, tengo licencia A. Con Juan Luis aprendí muchas cosas, vio algo positivo en mí, me asesoraba. Estoy muy agradecido con él”, expresó Ovares, originario de Limón.

El primer encuentro

Según relató Ovares, la primera vez que se cruzó con Medford fue mientras hacía una pasantía en el Saprissa. Por esa época, ambos se conocieron de forma casual sin que ocurriera nada especial.

Luego, para 2019, Hernán llamó a Raúl para formar parte de su cuerpo técnico en el Cartaginés cuando fue nombrado entrenador brumoso.

“Era analista deportivo, él llegó de Guatemala en el 2019, hablamos, le conté cosas del equipo y desde entonces trabajamos juntos”, manifestó.

Desde esa vez ha acompañado al Pelícano en Sporting, Marquense de Guatemala y el año pasado en Herediano.

También fue el asistente de Randall Row en el Santos de Guápiles.

Raúl Ovares trabajó con Medford en el Marquense de Guatemala. Foto: cortesía. (Cortesía /Cortesía)

Buena química

Ovares sabe lidiar con el fuerte carácter de Hernán. Cuando tira la gorra, vocifera, explota en el banquillo, deja que se desahogue un momento, luego le habla, le pide que se tranquilice.

“Al final es dar un consejo, preguntarle qué quiere hacer; estoy para apoyarlo, sea la decisión que sea. A veces, no me parece algo y se lo digo; otras veces, lo que yo pensaba era lo que él estaba analizando.

“También le puedo dar un consejo que no tomó en cuenta”, añadió Ovares.

Él se dice de carácter confrontativo y no le da temor debatir con Medford. Si le tiene que decir lo contrario, lo dirá, pero respeta las jerarquías.

“La última palabra la tiene él. Pero quizás es lo que le gusta de mí, que yo debato, no a todo le digo que sí”.

Raúl Ovares y Hernán Medford comparten algunos gustos por la música. Foto: cortesía. (Cortesía /Cortesía)

Además, comparten algunos gustos.

“Sin duda, el fútbol nos encanta, pero también compartimos el gusto por la comida. Medford cocina y lo hace muy bien y le gusta la comida caribeña. Yo también cocino, pero él no me deja”.

El mismo gusto musical le corre por la sangre: el hip hop, el r&b, y la música caribeña.

“Creo que lo principal es la lealtad y confianza que nos tenemos, en todos los ámbitos”, dijo en aquel momento.