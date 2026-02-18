Cristian Sandoval arremete con todo contra Ronald González y usó una frase bastante fuerte

Cristian Sandoval fue tajante en sus críticas sobre Ronald González tras el tema de los candidatos a dirigir a la Selección Nacional, en los que destacan dos técnicos como Patrick Kluivert y Roberto Moreno.

“Arrancamos mal, don Ronald González, arrancamos muy mal, yo no sé si te absorbió la línea de mediocridad que hay en la Fedefútbol; hay una palabra muy fuerte que no la voy a decir, muy tica de por sí, pero no la voy a decir, pero sí lo absorbió el me vale de la Federación, el todo me pela en la Federación”, comentó en Teletica Deportes Radio.

Cristian Sandoval le tiró durísimo a Ronald González (Instagram/Instagram)

“Usted escucha en la Fedefútbol a los miembros, al secretario general, y todo les pela, no fuimos al mundial y no pasa nada, no hace falta plata, no falta nada porque no fuimos al mundial, entonces no sé si Ronald, en el que teníamos tanta fe y seguimos teniendo, no sé si ya se contagió de eso”.

“Don Ronald González no puede salir a decir que faltan cuatro años para el mundial, no, Ronald, la eliminatoria la empezamos a jugar en año y medio, faltan cuatro años para la competencia final y resulta que en año y medio Costa Rica va a tener los amistosos de marzo que no cuentan para el entrenador, comenzamos con los dos de junio, pasa el mundial y luego la Liga de Naciones de Concacaf”, dijo.