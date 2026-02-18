Deportes

(Video) Vea el momento en que Christian Sandoval no puso ni las manos por broma del “Mambo” Núñez

Christian Sandoval, periodista de Teletica Deportes, no puso ni las manos, durante el programa de La Platea, del lunes anterior

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Christian Sandoval, periodista de Teletica Deportes no puso ni las manos, durante el programa de La Platea, del lunes anterior.

El también estadígrafo estaba con sus compañeros de programa, cuando el exjugador Víctor “Mambo” Núñez le hizo una broma, lo que provocó las risas de Carlos Castro, David Diach y Allan Alemán.

LEA MÁS: Cristian Sandoval despedaza a Elián Quesada tras fracaso de Alajuelense en torneo de Copa

Christian Sandoval se mostró muy crítico por el discurso que manejan los equipos en el Torneo de Copa.
Christian Sandoval se fue en todas con una broma que le hicieron en La Platea. Foto: captura de pantalla. (Captura de video/Captura de video)

La broma que le hicieron a Sando

Sandoval hablaba de que no podía ponerse camisetas de cierto color y ahí apareció el Mambo para salir con la broma.

- “Me topé a un primillo suyo, íbamos al estadio e íbamos con la camisa de este equipo”, comenzó diciendo Núñez.

- “Diga nombres”, le decían en el estudio.

Luego, Sando afirmó: “a un primo mío”.

- El exprimo, insistió Mambo y ahí se viene el momento del chiste.

- “¿Cuál exprimo?“, dijo Sandoval y cayó en cuenta de lo que estaba diciendo, provocando las risas de sus compañeros.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Christian SandovalLa PlateaVíctor Núñez
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.