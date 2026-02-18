(Video) Vea el momento en que Christian Sandoval no puso ni las manos por broma del “Mambo” Núñez

Christian Sandoval, periodista de Teletica Deportes no puso ni las manos, durante el programa de La Platea, del lunes anterior.

El también estadígrafo estaba con sus compañeros de programa, cuando el exjugador Víctor “Mambo” Núñez le hizo una broma, lo que provocó las risas de Carlos Castro, David Diach y Allan Alemán.

Christian Sandoval se fue en todas con una broma que le hicieron en La Platea. Foto: captura de pantalla. (Captura de video/Captura de video)

La broma que le hicieron a Sando

Sandoval hablaba de que no podía ponerse camisetas de cierto color y ahí apareció el Mambo para salir con la broma.

- “Me topé a un primillo suyo, íbamos al estadio e íbamos con la camisa de este equipo”, comenzó diciendo Núñez.

- “Diga nombres”, le decían en el estudio.

Luego, Sando afirmó: “a un primo mío”.

- El exprimo, insistió Mambo y ahí se viene el momento del chiste.

- “¿Cuál exprimo?“, dijo Sandoval y cayó en cuenta de lo que estaba diciendo, provocando las risas de sus compañeros.