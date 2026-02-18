Jeaustin Campos fue humillado en Concacaf y hasta pidieron su salida del Real España: “Me pela”

El técnico nacional Jeaustin Campos vivió una verdadera pesadilla luego de que el Real España fuera humillado 1-6 por el LAFC en casa por la ida de los 16avos de final de la Concacaf Champions Cup.

El papelón de los catrachos fue de tal magnitud, que antes de cumplir el primer minuto de juego, ya los norteamericanos tenían un penal a favor que fue transformado Denis Bouanga.

Jeaustin Campos y el Real ESpaña fueron vapuleados en Concacaf por el LAFC (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En menos de 25 minutos el compromiso estaba 0-4 para el LAFC y al medio tiempo el partido se fue con una manita en contra del tico, que pudo hacer poco y nada desde el banquillo.

Para el complemento, los estadounidenses bajaron el pie del acelerador y eso lo aprovechó el Real España para hacer el tanto de la honra; no obstante, el mismo Bouanga se fue de triplete y a los 71 de partido sentenció la media docena de goles contra Jeaustin y sus pupilos.

La masacre fue de tal magnitud, que un supuesto exdirectivo del club aurinegro la tomó contra Jeaustin Campos y desde la malla se puso a exigir la salida del entrenador nacional.

“No sé quién era, dame nombres. ¿Ese es directivo? Ah, si es exdirectivo, me pela, es un aficionado más; yo me debo a mis directivos, a los que ponen la cara cuando la situación está complicada, no a exdirectivos que están saboteando para querer estar aquí adentro”, comentó en conferencia de prensa Campos sobre el episodio que sufrió.

LAFC aplastó 1-6 al Real España con Heung Min Son en cancha (Prensa LAFC/Prensa LAFC)

Jeaustin expresó que a su equipo le puede faltar experiencia y que eso pudo ser uno de los detonantes de tal papelón.

“El equipo se encontró una mala noche, quizás en el torneo nacional entra así y no pasa nada. Quizás no tenemos la experiencia de Olimpia y yo estoy poniendo la cara y estoy orgulloso de los muchachos. Me duele el hígado“, expresó.

El ganador de esta eliminatoria, que a todas luces será el LAFC, pese a que aún queda el partido de vuelta en Estados Unidos la otra semana, se enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense, ya que los manudos se saltan esta primera ronda de competencia debido a que son los actuales campeones de Centroamérica y cuentan con ese privilegio como reyes del área.