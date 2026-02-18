¿Genialidad o provocación? Saprissa le “anotó un gol” a Alajuelense que calienta el ambiente previo al clásico

El Deportivo Saprissa ya “anotó el primer gol” y empezó a calentar el clásico contra Alajuelense, que se disputará este sábado, a las 8 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Los morados no se guardaron nada y una imagen que subieron en su cuenta de X (antiguo Twitter), no deja dudas: la S apeló a la historia, pero además, su mensaje se lee más allá del recuerdo histórico: fue una forma de marcar territorio, en la antesala de uno de los duelos más esperados del torneo.

Así, mientras el partido aún no se juega, el clásico ya empezó fuera de la cancha. Entre quienes celebran la picardía y quienes la consideran una provocación innecesaria, lo cierto es que Saprissa agitó el ambiente y puso a su eterno rival en el centro de la conversación antes del sábado por la noche.

LEA MÁS: ¿Hubo offside en el gol de Saprissa en Liberia? Arquitecto hace estudio de la jugada

Una publicación en redes sociales calentó el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Foto: tomada de X. (Foto: tomada de X./Foto: tomada de X.)

Pero más allá de la ilustración, un experto en redes sociales analizó su contenido y envió un mensaje a los clubes, como instituciones cuyos mensajes generan un alto impacto social, más en medio de la situación de violencia que se desarrolla en el país.

A romper una racha: la última vez que Saprissa derrotó a Alajuelense en el estadio Saprissa fue el 2 de noviembre del 2024, cuando los morados derrotaron a los leones por marcador 3-0.

La imagen de la discordia

A las 11:07 de la mañana, el Monstruo colgó una foto, acompañada de la siguiente leyenda: “Advertencia: abrir esta imagen puede herir susceptibilidades. PD: lleguen temprano”.

En la misma aparece Ariel Rodríguez, haciendo con sus manos un 31, alusivo al título que consiguieron el 20 de diciembre del 2014, cuando los saprissistas se dejaban el torneo de Invierno de ese año. El exvolante Juan Bustos Golobio aparece a la par del Samurái.

LEA MÁS: Erick Lonis respondió de manera muy sincera al papá de Rachid Chirino sobre sus críticas a Saprissa

La ilustración simula la portada de un periódico. En Saprissa lo titularon “Diario Bicampeones” y tiene la fecha en que se consiguió el histórico campeonato.

Al tocar la imagen, las siluetas de los cuerpos de los jugadores desaparece y queda un fondo negro. Ahí se aprecia un 31 y las manos del delantero saprissista. Un claro llamado de atención, para recordar que Saprissa consiguió, hace casi 12 años, el título que en Alajuela pudieron disfrutar hasta diciembre del año pasado.

Saprissa recurrió a esta emblemática foto de Ariel Rodríguez, celebrando el título 31, en diciembre del 2014. Foto: tomada de X. (Foto: tomada de X./Foto: tomada de X.)

Meses antes, en mayo del 2014, Saprissa había ganado el título número 30, en una vibrante final que disputó contra Alajuelense. Ambos equipos tenían 29 copas bajo el brazo y el equipo que en ese entonces dirigía Rónald González le ganó el duelo a la Liga de Óscar Ramírez.

LEA MÁS: Exdelantero de Saprissa sorprende con su veredicto sobre el polémico gol de Ariel Rodríguez ante Liberia

Bien jugado

Esteban Mora, ingeniero en sistema y analista de redes sociales explicó el mensaje detrás de la picante publicación.

“Eso sí es provocativo. Saprissa se metió al clásico y hay una clara incitación de provocación, decir: ‘Nosotros tenemos 31 desde hace 11 años‘, es decirles que los están retando y ese mensaje que tiene de ‘nos vemos en la Cueva el sábado a las 8 p.m.‘, es un reto. Le está diciendo a la Liga ‘aquí los espero‘”, afirmó.

¿Saprissa lleva la ventaja con la imagen?

“No, para nada. Yo no siento que ninguno de los dos equipos llegue sobrado. El fútbol no es lo mío, pero he notado que los equipos no pasan por su mejor momento.

“Saprissa viene de cambiar entrenador. La Liga, que para mí tiene una posición más madura, viene de perder 2-1 con Sporting. Ninguno llega sobrado, pero en los clásicos eso no aplica, es un asunto de equipos y no de condiciones”, señaló.

LEA MÁS: Hernán Medford supera su primera gran prueba con el Saprissa sufriendo y pidiendo tiempo

El clásico entre Saprissa y Alajuelense será este sábado, a las 8 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Mora sí dejó claro que Saprissa mandó un contundente mensaje, llamando a la superioridad en campeonatos.

“Lo que hace Saprissa es retarlo y les manda un mensaje de que ellos tienen más tiempo con eso, que tienen 31 desde hace años y la Liga apenas la consiguió en diciembre. Literalmente es un mensaje en donde empiezan las hostilidades. Está bien jugado”, recalcó.

Al analista le consultamos si este tipo de mensajes va acorde a la nueva era en que está el Monstruo, con cambio de dirigencia y cuerpo técnico y este fue su criterio:

“Siento que la proyección que Juan Carlos Rojas y Marcela Trejos dieron al Saprissa marcó un punto de inflexión en la comunicación deportiva y nadie lo ha podido equiparar y me parece que no podemos ver este tipo de publicaciones aisladas de la situación país. Costa Rica vive un pico de violencia.

LEA MÁS: El dardo de la esposa de Luis Paradela tras la polémica falta que no sancionaron en el Liberia vs Saprissa

Una publicación en redes sociales calentó el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Foto: tomada de X. (Foto: tomada de X./Foto: tomada de X.)

“Yo, estando en esa posición, jamás hubiera hecho una publicación así. Lo que el país necesita en seguridad y economía es unión. Si Costa Rica quiere crecer, es Saprissa diciéndole a la Liga: ‘Somos hermanos, estamos juntos‘, a Saprissa no le sirve una Liga debilitada ni a la Liga un Saprissa debilitado”, agregó.

Mora dijo qué haría él si estuviera del lado de Alajuelense.

“Si yo fuera la Liga, no me subiría al escenario del rival. Me mantendría en lo mío o respondería diferente, buscando unión. La violencia en las gradas espanta familias y no le sirve a ningún equipo”, comentó.