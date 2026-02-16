El dardo de la esposa de Luis Paradela tras la polémica falta que no sancionaron en el Liberia vs Saprissa

El juego entre Liberia y Saprissa dejó una de las jugadas más polémicas del fin de semana, cuando se cometió una falta contra el delantero morado Luis Paradela.

Al minuto 56, el defensor liberiano Yeison Molina cometió una fuerte falta en contra del atacante cubano, sin embargo, la central Marianela Araya no sancionó la falta como penal, generando un debate entre aficionados y conocedores del deporte rey.

Una de quienes reaccionó a lo que pasó con Luis Javier fue su esposa Yennifer Herrera, quien opinó sobre lo ocurrido.

Esposa de Luis Paradela opinó sobre la falta que le cometieron al jugador, el domingo en el juego contra Liberia. Foto: Instagram Yennifer Herrera. ( Foto: Instagram Yennifer Herrera. /Foto: Instagram Yennifer Herrera.)

LEA MÁS: Liberia vs Saprissa: ¿Hizo bien Marianela Araya al no sancionar un penal contra Luis Javier Paradela?

El mensaje de Yennifer Herrera

En sus redes sociales, Herrera compartió una foto del Podcast de la hinchada, página dedicada al Sapri y en sus historias resumió su sentir con un breve texto:

“Pero según él que no le dio”, en alusión al golpe que Molina le recetó al jugador.

El domingo, el exárbitro Marvin Amores analizó la jugada para La Teja y esto concluyó:

Yennifer Herrera, esposa de Luis Paradela no se guardó nada en redes sociales. Foto: Instagram Yennifer Herrera. (Foto: Instagram Yennifer Herrera./Foto: Instagram Yennifer Herrera.)

“Primero hay un empujón por parte de Paradela y luego se da la jugada. No era para sancionar como penal y, si hubiera metido gol a favor de Saprissa, se debía anular, por la acción que cometió antes”.