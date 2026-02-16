Deportes

El dardo de la esposa de Luis Paradela tras la polémica falta que no sancionaron en el Liberia vs Saprissa

El juego entre Liberia y Saprissa dejó una de las jugadas más polémicas del fin de semana, cuando se cometió una falta contra el delantero morado Luis Paradela

Por Yenci Aguilar Arroyo

El juego entre Liberia y Saprissa dejó una de las jugadas más polémicas del fin de semana, cuando se cometió una falta contra el delantero morado Luis Paradela.

Al minuto 56, el defensor liberiano Yeison Molina cometió una fuerte falta en contra del atacante cubano, sin embargo, la central Marianela Araya no sancionó la falta como penal, generando un debate entre aficionados y conocedores del deporte rey.

Una de quienes reaccionó a lo que pasó con Luis Javier fue su esposa Yennifer Herrera, quien opinó sobre lo ocurrido.

Esposa de Luis Paradela opinó sobre la falta que le cometieron al jugador
Esposa de Luis Paradela opinó sobre la falta que le cometieron al jugador, el domingo en el juego contra Liberia.

El mensaje de Yennifer Herrera

En sus redes sociales, Herrera compartió una foto del Podcast de la hinchada, página dedicada al Sapri y en sus historias resumió su sentir con un breve texto:

“Pero según él que no le dio”, en alusión al golpe que Molina le recetó al jugador.

El domingo, el exárbitro Marvin Amores analizó la jugada para La Teja y esto concluyó:

“Primero hay un empujón por parte de Paradela y luego se da la jugada. No era para sancionar como penal y, si hubiera metido gol a favor de Saprissa, se debía anular, por la acción que cometió antes”.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

