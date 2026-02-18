¿Hubo offside en el gol de Saprissa en Liberia? Arquitecto hace estudio de la jugada

El gol de Ariel Rodríguez con el que Saprissa venció 0-1 a Liberia en el Edgardo Baltodano era posición adelantada, según un estudio, pese a que el VAR lo validó.

En La Teja hablamos con el arquitecto Alejandro Romero, quien realizó un análisis, y con sus conocimientos pudo hacer una recreación para comprobar que el gol saprissista, con el que ganó el partido, no debió contar.

Gol de Saprissa sigue generando debate por la determinación del VAR ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

“El gol no debió contar y se ve que Mariano Torres va a hacer un remate; a nivel físico, la parte mecánica que acabó en el pase a Ariel, en el momento del toque de Saprissa, el delantero está adelantado, tiene un hombro metido”, dijo el experto.

El arquitecto explica la dificultad de la acción debido a que es muy rápida, lo que provoca que sea difícil para el VAR en el momento.

“La jugada es muy rápida, uno como arquitecto ve la imagen, ve la línea y tiene que ponerlo en cámara lenta para poder observar; es menos de un segundo, pero es fuera de lugar.

“Por rapidez, por la presión, uno dura su rato haciendo un análisis en la tranquilidad; ya imagínense la presión de alguien en el VAR”, acotó Alejandro.

Alejandro Romero hizo una recreación en 3D del gol de Ariel Rodríguez en Liberia (Alejandro Romero/Alejandro Romero)

El experto comentó que la tecnología que se tiene en nuestro país es difícil que pueda ser la mejor para jugadas tan complejas como estas.

“Costa Rica no tiene un fútbol tan profesional; solo un equipo grande podría manejar recursos tecnológicos. Hay equipos que, a veces, no tienen ni para la planilla, menos para poder tener las facilidades para contar con una tecnología como esta. Vean en México, con el poder per cápita tan grande, aún tienen esos errores; ahora imagínese nosotros”, sentenció.

Acerca del proceso que él usó para analizar la jugada y llegar a la conclusión de que el gol no debió contar, Romero explica el método que usó.

“Tomar un video, ponerlo en cámara lenta con un análisis cuadro por cuadro y también tomar líneas desde la perspectiva de Photoshop con la perspectiva misma del zacate y así entender cuadro por cuadro en qué momento se adelantó sin manipular la imagen ni las personas”, concluyó.