Deportes

Exdelantero de Saprissa sorprende con su veredicto sobre el polémico gol de Ariel Rodríguez ante Liberia

Un exdelantero del Deportivo Saprissa sorprendió con su análisis del polémico gol que Ariel Rodríguez anotó el domingo ante Liberia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exdelantero del Deportivo Saprissa sorprendió con su análisis del polémico gol que Ariel Rodríguez anotó el domingo ante Liberia.

La anotación del Samurái, que les dio la victoria a los morados, ha generado debate desde que el atacante envió la bola al fondo del arco de Antonny Monreal, pues para algunos, la anotación no debió contar.

Saprissa vs Liberia
Ariel Rodríguez (14) marcó el gol de la victoria para Saprissa, en el juego ante Liberia. Fotos: tomadas de X Saprissa. ( Fotos: tomadas de X Saprissa. /Fotos: tomadas de X Saprissa.)

Hay quienes sostienen que Rodríguez estaba en posición adelantada y, por lo anterior, Saprissa no debía dejarse los tres puntos contra los aurinegros.

LEA MÁS: Liberia estalla contra el arbitraje y publica video de jugadas polémicas ante Saprissa

El análisis de un exdelantero

El exjugador Jorge Alejandro Castro, quien defendió los colores del Monstruo en el 2012, analizó la jugada en cuestión y dio su veredicto sobre el gol.

“Yo revocaría la regla y diría que si alguna parte del cuerpo habilita, debería ser gol válido. Para mí, es gol legítimo”, afirmó el Tanque en sus redes sociales.

LEA MÁS: El fuerte aviso de Jervis Drummond a los jugadores de Saprissa, habló sin tapujos de lo que está pasando

Jorge Alejandro Castro, exjugador y empresario. Instagram.
Para el exdelantero Jorge Alejandro Castro el gol de Ariel Rodríguez es válido. Foto: Instagram Jorge Alejandro Castro.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAriel RodríguezJorge Alejandro Castro
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.