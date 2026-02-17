Exdelantero de Saprissa sorprende con su veredicto sobre el polémico gol de Ariel Rodríguez ante Liberia

Un exdelantero del Deportivo Saprissa sorprendió con su análisis del polémico gol que Ariel Rodríguez anotó el domingo ante Liberia.

La anotación del Samurái, que les dio la victoria a los morados, ha generado debate desde que el atacante envió la bola al fondo del arco de Antonny Monreal, pues para algunos, la anotación no debió contar.

Ariel Rodríguez (14) marcó el gol de la victoria para Saprissa, en el juego ante Liberia.

Hay quienes sostienen que Rodríguez estaba en posición adelantada y, por lo anterior, Saprissa no debía dejarse los tres puntos contra los aurinegros.

El análisis de un exdelantero

El exjugador Jorge Alejandro Castro, quien defendió los colores del Monstruo en el 2012, analizó la jugada en cuestión y dio su veredicto sobre el gol.

“Yo revocaría la regla y diría que si alguna parte del cuerpo habilita, debería ser gol válido. Para mí, es gol legítimo”, afirmó el Tanque en sus redes sociales.

