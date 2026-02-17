El fuerte aviso de Jervis Drummond a los jugadores de Saprissa, habló sin tapujos de lo que está pasando

El regreso de Hernán Medford al banquillo de Deportivo Saprissa ilusiona a más de uno, pero para voces autorizadas, como la de Jervis Drummond, representa mucho más que un simple cambio en la dirección técnica.

El exdefensor morado aseguró que el regreso del Pelícano puede devolverle al equipo el carácter, la presión alta y la identidad que históricamente ha marcado al club, en un momento donde los títulos se han vuelto una urgencia.

Drummond considera que Medford no negociará la entrega ni la actitud dentro del campo. Más allá del resultado, el mensaje es claro: en Saprissa se puede fallar un pase, pero jamás la garra. Para el exjugador, el técnico tiene la experiencia y el liderazgo suficientes para que el plantel vuelva a carburar y recupere ese ADN competitivo que distinguió a generaciones anteriores.

Jervis Drummond, exdefensor del Saprissa conmovió con el regreso de Hernán Medford al Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿Hambre de campeón? El restaurante donde Jervis Drummond lo espera con tacos y lo mejor de la gastronomía mexicana

Amor por la camiseta

- ¿Qué opina de la salida de Vladimir Quesada?

Creo, con respeto, que a veces el aficionado es ingrato, lo digo porque a Vladimir Quesada las cosas no le funcionaron, pero creo que personas como Vladimir, que han estado toda la vida en la institución, han dado alma, vida y corazón a la institución deberían recibir un trato diferente.

No importa, ya Vladimir ha sido parte de todo, pero había escuchado a las personas a veces decir cosas tan ofensivas que eso no debe ser, tienen que entender que uno tiene familia y como tal uno no quiere que la familia escuche este tipo de comentarios.

Jervis Drummond habla del regreso de Hernán Medford

- ¿Y cómo valora el regreso de Hernán Medford al Saprissa?

Creo que el cambio era necesario, sano y no solo para mí, sino para la institución, porque ya tal vez había como un divorcio, entre la afición y Vladimir, pero él siempre estará ahí, en las buenas y las malas y siempre estará para el equipo.

Hernán es un viejo conocido, un zorro como decimos nosotros, y gracias a Dios lo pude tener como compañero y como entrenador y es una excelente persona, 100% ganadora y eso no va a cambiar nunca.

Jervis Drummond fue dirigido por Hernán Medford en el 2005, cuando el equipo fue al Mundial de Clubes de Japón. Cortesía.

LEA MÁS: Wálter Centeno reveló algo de Saprissa que tocó el corazón de los morados

Y con todo lo que ha hecho, no solo en Costa Rica, sino a nivel de Centroamérica, todos los títulos que ha logrado, y espero que por lo menos en un mes y medio, dos meses, pueda implementar lo que a él le gusta, que es presionar.

- ¿Qué cree que le va a impregnar Hernán a Saprissa que está tan urgido de títulos?

Si hay algo que no perdona, es el corazón, es el coraje, la garra. Eso nunca lo va a perdonar y a mí desde que yo entré a Saprissa me lo enseñaron.

Aquí el jugador puede perder un pase, que no ande en su día, pero siempre se tiene que mostrar que se está esforzando, dando lo máximo por el equipo y eso Hernán no lo va a perdonar.

Jervis Drummond (camisa negra y suéter gris) recibió un homenaje, el 17 de diciembre pasado. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Y qué opina del mensaje que Wálter Centeno dio hace unos días, cuando dijo que su quinta prioridad era Saprissa?

A veces es feo que la gente hable de la época en la que jugamos, pero siempre nos dicen que en nuestra época todo era diferente, porque el aficionado veía cómo se luchaba por la camiseta, el amor que dábamos en la cancha.

LEA MÁS: Hernán Medford se le fue de frente a un periodista luego del triunfo de Saprissa ante Liberia

Y es que Saprissa hacía que amáramos la institución, por las condiciones que nos daban, por la mentalidad que nos enseñaban. Recuerdo que el 17 de diciembre, cuando nos hicieron un homenaje a los jugadores que fuimos al Mundial de Clubes, fui al estadio (juego de ida de la fase final contra Alajuelense) y se me erizó la piel, cuando nos reencontramos, era como si nos hubiéramos visto ayer.

A algunos compañeros no los veía desde hace algún tiempo y nos abrazamos, conversamos sobre nuestras familias y es que Saprissa es una familia y siento que tal vez las cosas han cambiado porque no todo mundo que ha llegado ahí ha sido tal vez de la casa o les han enseñado a que Saprissa es diferente en esa persona.

- ¿Y cómo vive el fútbol? ¿Se considera un aficionado apasionado?

El fútbol me encanta y es algo que me apasiona. Ahora, nunca he sido de ir al estadio, pero mi hijo menor, Mason, ahora me pide que lo lleve al estadio, hace dos años que no veía fútbol y ahora lo ama.

De vez en cuando lo llevo al estadio, pero siempre prefiero ver un partido en la casa porque puedo reaccionar como yo quiera y en cambio, en el estadio, la gente pasa pendiente de uno. Soy muy apasionado, pero disfruto un partido en mi casa.

Hernán Medford ilusiona con su regreso al Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Aficionado brasileño que le juró amor a Saprissa hizo algo que prueba aún más su locura por la S