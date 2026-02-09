Wálter Centeno reveló algo de Saprissa que tocó el corazón de los morados

El fin de semana de San Valentín es el próximo, pero Wálter Centeno se adelantó a la fecha y declaró este domingo todo el amor que aún siente por Saprissa.

En conferencia de prensa, tras el partido en el que cayó 2-1 con San Carlos, al técnico le preguntaron por un posible regreso al Monstruo y no pudo ocultar su ilusión al respecto.

Wálter Centeno aseguró que Saprissa es de los amores más grandes de su vida. (Jose Cordero/José Cordero)

El guiño desde Tibás y la respuesta que encendió todo

Miguel Calderón, periodista de FUTV, le indicó que Roberto Artavia, presidente tibaseño, declaró antes del partido que le gustaría contar de nuevo con Paté en un futuro y allí Paté se rajó a decir que el Monstruo es de los amores de su vida.

“Wálter Centeno tiene cinco prioridades en su vida, una es Dios, otra es mi esposa, mis padres, mis hijos y la quinta es Saprissa.”, dijo.

“¿Volver?“, le repreguntó Calderón.

“La quinta es Saprissa, así la respondo, son los cinco amores míos”, dijo antes de soltar una risa y despedirse de la sala de conferencia de prensa, mostrando su verdadera ilusión.

Wálter Centeno dejó la puerta abierta para volver a Saprissa cuando lo llamen. (Jose Cordero/José Cordero)

Respaldo a Medford y mensaje interno

En una consulta anterior, Paté afirmó que le agrada mucho ver a Hernán Medford de vuelta y tiró fuego con la frase de que le alegra ver que “Saprissa es el Saprissa de todos de nuevo”.

“Espero que le vaya superbién, es alguien de la institución, a quien se le habían cerrado las puertas y me alegra que el Saprissa vuelva a ser el Saprissa de todos y ya no sea tan pasivo en no llamar a las personas idóneas que llevan al Saprissa por dentro”.

“Me alegra por él, hay otros saprissistas acá que se merecen también. En cualquier momento creo que el gerente deportivo hará un cambio radical para un nuevo Saprissa, al que todos estamos acostumbrados y esto era una familia”, dijo.

¿Regreso de Paté? La puerta queda abierta

Sobre un posible regreso suyo, dijo que está muy feliz viviendo en La Fortuna de San Carlos, se siente muy a gusto, pero no cerró la puerta al asegurar que algún día volverá.“Algún, algún día, de momento ahí estamos”.