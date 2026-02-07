Presidente del Saprissa contradijo a Juan Carlos Rojas y atizó la bronca que este tuvo con Josué Quesada

Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, y el periodista Josué Quesada protagonizaron este viernes duros cruces en redes sociales, pero mientras la polémica subía de tono, el actual jerarca morado, Roberto Artavia, tomó un camino completamente opuesto.

Roberto Artavia elogió el programa de Josué Quesada, mientras que Juan Carlos Rojas lo atacó con dureza. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Circo y chismes”: el dardo directo de Juan Carlos Rojas

El Moradito le tiró durísimo al comunicador y a su programa, al que calificó como “de circo y chismes”, asegurando que en ese espacio no se informa, se especula, y que solo se compite por atención, clics y polémica, razón por la cual afirmó que nunca iría porque no comparte ese tipo de periodismo.

“Es una realidad que el periodismo deportivo ha evolucionado, en gran medida, de informar a opinar, de verificar a especular, y de buscar la verdad a competir por atención, clics y polémica. Esa es la realidad actual, nos guste o no. Josué, usted ha sido efectivo en ese contexto, generando audiencia y entretenimiento. Eso es un hecho”.

“Siempre tendré el derecho y la responsabilidad de señalar con claridad cuando algo que se dice sobre mí es falso”, agregó Rojas, dejando claro que no piensa quedarse callado cuando considera que se difunden versiones incorrectas.

El giro inesperado: Artavia entra al mismo espacio y lo elogia

El giro que pocos esperaban se dio en medio de toda esa bronca: Artavia decidió meterse al mismo espacio que Rojas descalificó y, lejos de criticarlo, más bien elogió su contenido y su estilo, contradiciendo por completo lo expresado por el expresidente morado.

“Hoy tuve una conversación muy amena e informativa en el Teléfono Rojo con @JosueQuesada17 ,@DiegoObando95 y @AnthonyPorrasCh (además de @colachoenbici y @dvillalobos1309 atrás de cámaras) - solo me hizo falta vacilar a (Diego) País.

“Estos espacios de periodismo independiente son muy importantes para conectar con la afición, por lo que aprecio mucho la invitación. Espero que no sea la última - un saludo especial a La Jungla”, indicó.

La reacción de la afición y el contraste de liderazgos

La reacción de la afición al mensaje del nuevo jerarca fue de agradecimiento por la apertura y la disposición al diálogo, en un inicio de mandato en el que las comparaciones con Rojas han sido inevitables, especialmente por la forma distinta de relacionarse con la prensa y los espacios de opinión.