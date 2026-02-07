Juan Carlos Rojas y Josué Quesada tuvieron una fuerte discusión que se pasó de la raya

Juan Carlos Rojas y Josué Quesada protagonizaron este viernes un enfrentamiento público en redes sociales que escaló como nunca antes entre el expresidente del Saprissa y el periodista deportivo.

Juan Carlos Rojas señaló con mucha dureza al periodista Josué Quesada por su estilo de periodismo. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

El origen del choque: Hernán Medford y Saprissa

El conflicto arrancó cuando el Moradito, Juan Carlos Rojas, respondió a un video publicado por TD Más en la red social X, en el que Josué Quesada aseguraba que Rojas no quería a Hernán Medford y que por esa razón su regreso al Saprissa no se dio antes.

La reacción del exdirigente fue inmediata y tajante:

“100% falso, pero bueno, fácil hablar paja. Siempre he admirado y apoyado a Hernán, su llegada antes no se dio por diversas circunstancias, pero no porque yo lo haya vetado”.

100% falso, pero bueno, fácil hablar paja. Siempre he admirado y apoyado a Hernán, su llegada antes no se dio por diversas circunstancias, pero no porque yo lo haya vetado — Juan Carlos Rojas (@presimorado) February 5, 2026

De la ironía al ataque frontal

La tensión aumentó cuando un aficionado le comentó a Rojas:

“Don Juan Carlos, no se desgaste con alguien que es más fanático que periodista”.

El empresario validó el comentario con un gif irónico, gesto que encendió a Quesada, quien respondió sin filtros y lo retó públicamente a enfrentarlo cara a cara y no “como un trolcillo”.

“Don Juan Carlos en lugar de validar agravios con gifs en “X” ¿porque mejor no va a darme una entrevista en el Teléfono Rojo? Cara a cara, no como un trolcillo de Twitter. De paso ahí le puedo afirmar que ni Medford ni Jeaustin eran bienvenidos en su HM“.

Josué Quesada llamó "trolcillo" a Juan Carlos Rojas por su comportamiento en redes sociales. (Jose Cordero/José Cordero)

“Circo y chismes”: la respuesta de Rojas

Lejos de calmarse, Rojas rechazó la invitación y subió aún más el tono:

“Me hace gracia las fuentes cuestionables que usa (solo un lado del cuento) para difundir rumores falsos sobre mí, y que le sirven en su propia narrativa de ataques y mentiras. Pero bueno... Después profundizo sobre esto con gusto, aunque no en su programa de circo y chismes”, le tiró con dureza.

Don Juan Carlos en lugar de validar agravios con gifs en “X” ¿porque mejor no va a darme una entrevista en el Teléfono Rojo? Cara a cara, no como un trolcillo de Twitter. De paso ahí le puedo afirmar que ni Medford ni Jeaustin eran bienvenidos en su HM. https://t.co/CZPrwgJG1l pic.twitter.com/nHDrbxnEQg — Josué Quesada. (@JosueQuesada17) February 6, 2026

Josué no quedó callado y entonces le dijo que se vieran en Teletica, canal en el que Quesada también trabaja. “Está bien. Veámonos en Teletica Radio. ¿Próxima semana?“.

El cierre: crítica al periodismo moderno

El intercambio cerró —por ahora— con un mensaje publicado por Rojas hace pocos minutos, en el que cuestionó duramente la forma en que se ejerce el periodismo deportivo en la actualidad, defendiendo su derecho a responder cuando se difunden versiones que considera falsas.

“Es una realidad que el periodismo deportivo ha evolucionado, en gran medida, de informar a opinar, de verificar a especular, y de buscar la verdad a competir por atención, clics y polémica. Esa es la realidad actual, nos guste o no.

“Josué, usted ha sido efectivo en ese contexto, generando audiencia y entretenimiento. Eso es un hecho”.

“Por supuesto también comprendo que quien ha sido figura pública queda expuesto a ese ecosistema, incluso cuando es injusto. Lo que siempre tendré es el derecho (y la responsabilidad) de señalar con claridad cuando algo que se dice sobre mí es falso, como en este caso. Cada quien es libre de creerlo o no”.