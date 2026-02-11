¿Hambre de campeón? El restaurante donde Jervis Drummond lo espera con tacos y lo mejor de la gastronomía mexicana

Tras su retiro de las canchas, el exdefensor del Deportivo Saprissa, Jervis Drummond, ha mantenido vivo su espíritu emprendedor y, mientras ejerce como entrenador, abrió un nuevo restaurante para deleitar los paladares de los amantes de la comida mexicana.

Hace cuatro meses, junto con un grupo de socios, decidió abrir La Calaca Street Food, un local de comida mexicana ubicado en el Centro Gastronómico La Puebla, en el centro de Cartago. Esta es una propuesta abierta a la variedad de sabores y, además de los tacos, flautas y gringas, los clientes podrán disfrutar de hamburguesas y alitas, para compartir.

Drummond conversó con La Teja y reveló las claves del éxito de este nuevo proyecto. El exfutbolista de 49 años aún no se pone el delantal, pero colabora con toda la logística y está trabajando para que dentro de unos meses pueda ofrecerle al público su reconocido rice and beans.

El exdefensor del Saprissa Jervis Drummond se tiró al agua y administra un restaurante de comida mexicana. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El origen de un ambicioso proyecto

El exjugador contó cómo le dio vida al proyecto de La Calaca Street Food.

“Todo el mundo sabe que lo mío es el rice and beans, la comida caribeña, y uno de los socios es amante de la comida mexicana. Resulta que en unas reuniones de amigos nos dio a probar sus platillos y nos gustaron.

“Y entonces dijimos, comencemos con un restaurante mexicano y luego vamos incorporando otros productos y nos resultó. Creo que hay mucha gente a la que le gusta la comida mexicana y, la verdad, estamos muy agradecidos por la forma en que la gente lo ha acogido; queremos seguir dándonos a conocer”, afirmó.

En La Calaca podrá encontrar tacos al pastor, de birria, sopa azteca y otros platillos mexicanos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Drummond vivió en la Vieja Metrópoli hasta hace unos cuatro años, tiene un apego especial por la provincia de las brumas y, por eso, vio en la zona una oportunidad para desarrollar el proyecto.

Atento: La Calaca abre de martes a domingo, al mediodía y cierran entre 8 p.m. y 9 p.m. Los viernes y sábado cierran un poco más tarde.

“Mi socio es quien alquila el mercado gastronómico y hay varias opciones de locales, para todos los gustos. La idea es que las familias vengan y la pasen bien; es un lugar tranquilo, con música moderada, pueden venir a disfrutar de buena comida y hay un espacio para bebidas, que está a cargo de mi otro socio, Fabián”, relató.

Britanny Rodríguez es la chef en La Calaca, el negocio que administra Jervis Drummond. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

De todo, para todos

Britanny Rodríguez es la chef en el negocio. Inicialmente, en La Calaca solo se enfocaron en preparar comida mexicana, pero con el paso del tiempo vieron que podían ofrecer otros platos, para tener más opciones.

“En un centro gastronómico la gente quiere variedad, entonces, aquí la gente viene a probar comida mexicana, pero también tenemos hamburguesas, alitas y varias cosas para que la gente pueda comer diferentes opciones en un mismo lugar.

La Calaca se ubica en el Mercado Gastronómico La Puebla, 100 metros al sur y 100 metros al oeste de la Basílica de Los Ángeles. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Nos piden de todo y tenemos un plato llamado ‘El Metro’ y trae sopa azteca, tacos, totopos, papas, quesadillas y alitas, precisamente para que la gente pruebe de todo. A la gente le gustan los tacos de birria, los tacos al pastor. etc. Es una variedad para que la gente pruebe de todo y próximamente incorporaremos nuevos productos”, dijo.

Jervis aseguró que el compartir con la gente lo llena mucho y los futboleros no dudan para reconocerle lo que hizo por el fútbol nacional.

“La gente agradece el tiempo en el fútbol, piden fotos, autógrafos y aquí vienen aficionados de varios equipos y les gusta compartir con uno y al final uno se queda con ese reconocimiento.

Jervis junto a Britanny, la chef de La Calaca y Fabián Martínez, uno de sus socios. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Me preguntan por mi hermano Gerald y nosotros seguimos muy vinculados al fútbol, damos entrenamientos personalizados y también trabajamos en escuelas y colegios y tenemos a cargo selecciones sub-15, sub-17 y organizamos partidos los fines de semana”, expresó.

¿Cuándo ofrecerá el rice and beans en su negocio?

“A la par del negocio tenemos una ventanita y queremos acomodar todo para comenzar a venderlo, porque la verdad es que la gente me pregunta por él y esperamos que sea en dos o tres meses.

“Al inicio queremos ofrecerlo fines de semana, pero hay que medir con qué frecuencia se pide y ahí valoraremos si lo tendremos entre semana”, añadió.