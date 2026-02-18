¿Vuelve Joel Campbell a Saprissa? Esto dicen los morados

El futuro de Joel Campbell aún es desconocido; el presente sigue vinculado a Liga Deportiva Alajuelense, como mínimo hasta mitad de año, que finaliza contrato.

En este torneo de Clausura 2026, Joel no ha contado con la regularidad deseada; incluso, fue baja por una lesión en el pasado encuentro disputado en el Morera Soto contra Sporting.

Joel Campbell acaba contrato a mitad de año con Alajuelense (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Campbell empezó el certamen como titular en el empate a dos de la Liga contra Liberia, en el que jugó poco más de 60 minutos.

En la segunda fecha arrancó como estelar en Pérez Zeledón; no obstante, ya para la tercera fecha, el 10 rojinegro fue suplente e ingresó en los últimos 20 minutos disputados en el Fello Meza de Cartago.

Para la cuarta fecha, Joel ingresó faltando 13 minutos para el final del juego y otorgó la asistencia con la que Alajuelense venció a San Carlos.

Para el quinto juego entró en Guadalupe también en los minutos finales, y fue la misma historia en el Clásico provincial contra Herediano en la Catedral.

Por el certamen de Copa, Campbell fue estelar tanto en la ida como en el encuentro de vuelta en el Edgardo Baltodano, pero no marcó diferencia y los erizos fracasaron quedando fuera en cuartos de final.

Incluso, el exmundialista, en el cierre del campeonato pasado, cuando la Liga se adueñó del cetro 31 ante Saprissa, fue titular en la ida de la final, pero salió de variante al medio tiempo en el Ricardo Saprissa.

Para el duelo en el que los manudos se coronaron campeones sobre el Monstruo, Campbell no fue tomado en cuenta en el Morera Soto, y vio todo el partido desde el banquillo.

Reconocidos morados opinan sobre que Campbell pudiera llegar a Saprissa

En La Teja conversamos con reconocidos morados del país para conocer si les gustaría ver al ahora jugador liguista con la chema morada en caso de que no siga en Alajuela.

“Yo a Campbell lo contrataría solo para volverlo a echar, para darme ese gusto. Claro que no, ya Joel Campbell no, ya demostró que los colores no eran los que él defendía, prefirió irse a la acera de enfrente y eso no se perdona, no hay ídolos a los que se les perdone, así es el fútbol de cruel”, dijo Boris Alonso Sosa.

Joel Campbell no ha tenido la regularidad deseada en este semestre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Tal vez Campbell le podría hacer las vacaciones al Monstruo morado o algo así, pero no, jamás; ya a mi chiquito le pasaron sus mejores épocas, Joel está para jugar en la sub-15 o algo así”, expresó Sosa.

Otro fiel hincha del Monstruo es Allan Mora de La Kuarta, quien tampoco le gustaría ver al aún liguista en Tibás.

“Joel tuvo la oportunidad para retirarse como un dios del Olimpo, pero la dejó ir. Ahora no, sabemos que su carrera va para abajo. A mucho morado le gustaría darle la oportunidad, pero yo, en lo personal, no. No lo malquiero, me parece un ídolo por lo que hizo en la Selección Nacional y como jugador; un tico que hable mal de Joel, por favor”, manifestó.

“Como saprissista, jugó con los sentimientos de nosotros; uno puede comprender cuando se van al exterior que, cuando regresan, de eso viven, pero no vieras que no, con Saprissa no, para él sería muy grande, pero no”, relató Allan.

El exjugador de Saprissa Jorge Alejandro “El Tanque” Castro fue otro de los que habló con La Teja para brindar su opinión.

“Sí, claro, Campbell siempre va a ser una insignia de Costa Rica, es un jugador que se debe evaluar siempre. Entonces yo, como morado, me sentiría bien con un Campbell en Saprissa”, acotó.

“La afición de Saprissa es muy exigente; si llegara con buen rendimiento, la afición le va a apoyar. Lo difícil puede ser el inicio, pero él podría ganarse el cariño de la gente”, sentenció el Tanque.