Entradas para el clásico se agotan rápido, según informó Saprissa

Saprissa hizo el reporte de los sectores que ya están agotados para el clásico del sábado ante Alajuelense

Por Sergio Alvarado

El Saprissa reportó este martes que las entradas para el clásico del sábado ante Alajuelense se están moviendo muy bien y que varios sectores ya están agotadas.

Saprissa vs LDA
Saprissa estima un llenazo para este sábado ante Alajuelense. (Mayela Lopez/Mayela López)

Al momento se reportan 6.500 entradas vendidas en general, mientras que en Sol sur, platea Oeste, plateas preferenciales y sombras preferenciales ya no hay boletos.

Por su parte, en sol norte, sombras, platea este y en el Club Morado quedan pocos espacios para el encuentro que se jugará a partir de las 8 p.m.

Se espera un llenazo en La Cueva

La expectativa es que las entradas se agoten por completo entre este martes y miércoles para completar el llenazo en el partido más atractivo de este fin de semana.

Los morados reciben a la Liga con doce puntos en siete partidos, en el cuarto lugar de la tabla, tres más que el León, el cual tiene nueve en los mismos encuentros y se ubica en el quinto puesto.

