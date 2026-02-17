Entradas para el clásico se agotan rápido, según informó Saprissa

El Saprissa reportó este martes que las entradas para el clásico del sábado ante Alajuelense se están moviendo muy bien y que varios sectores ya están agotadas.

Saprissa estima un llenazo para este sábado ante Alajuelense. (Mayela Lopez/Mayela López)

Al momento se reportan 6.500 entradas vendidas en general, mientras que en Sol sur, platea Oeste, plateas preferenciales y sombras preferenciales ya no hay boletos.

Por su parte, en sol norte, sombras, platea este y en el Club Morado quedan pocos espacios para el encuentro que se jugará a partir de las 8 p.m.

Se espera un llenazo en La Cueva

La expectativa es que las entradas se agoten por completo entre este martes y miércoles para completar el llenazo en el partido más atractivo de este fin de semana.

Los morados reciben a la Liga con doce puntos en siete partidos, en el cuarto lugar de la tabla, tres más que el León, el cual tiene nueve en los mismos encuentros y se ubica en el quinto puesto.