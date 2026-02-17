Allan Alemán le mandó un dardo a Juan Carlos Rojas por donde más le duele

Allan Alemán afirma que con la directiva anterior, muchos exjugadores de Saprissa tenían cerrada la puerta. (redes/Instagram)

Allan Alemán no se anduvo por las ramas para mandarle un dardo a Juan Carlos Rojas y hacerlo responsable de un tema que muchos morados han reclamado: por qué varios exjugadores no volvieron al Saprissa.

Durante el programa La Platea, este lunes, el exjugador morado aseguró que el exjerarca tibaseño nunca mostró un interés real en facilitar el regreso de figuras históricas al club.

“A muchos les cerraron las puertas”

“Yo no tengo nada contra la directiva anterior de Saprissa, porque conmigo nunca fueron malas personas, bueno, me echaron, pero no fueron malas personas después de ahí, pero yo me pongo a pensar y vea:

“Yeltsin (Tejeda) quiso volver y nada, Randall Azofeifa, le cerraron las puertas, Hernán (Medford) le cerraron las puertas, (Christian) Bolaños, le cerraron las puertas, yo no sé por qué a todos los que estaban antes cuando quisieron volver, no estaba abierto el camino, no entiendo por qué”, tiró.

Alemán metió en la lista a Bola, porque pese a que volvió luego al club, cuando regresó de jugar en Europa en el 2014, fue Cartaginés el que le abrió primero las puertas, no el cuadro tibaseño.

Un cambio con la nueva presidencia

Las palabras de Alemán van alineadas a las de otros exjugadores como Wálter Centeno, quien aseguró hace unas semanas que, con la llegada de Roberto Artavia a la presidencia, ha notado mayor apertura para figuras con pasado morado.

