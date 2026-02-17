Erick Lonis respondió de manera muy sincera al papá de Rachid Chirino sobre sus críticas a Saprissa

Erick Lonis, cabeza del comité deportivo del Saprissa, dio su punto de vista sobre las polémicas declaraciones que dio don Carlos Chirino, papá del volante Rachid Chirino, en las que señaló a la afición y algunos jugadores morados.

Erick Lonis fue muy sincero sobre las declaraciones del papá de Rachid Chirino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El señor brindó declaraciones a Tigo Sports Noticias y no se guardó nada. Dijo que los fiebres saprissistas son irresponsables y hasta señaló a un sector de la prensa, por tirarle a su hijo y no hacer lo mismo con jugadores como Mariano Torres.

Las palabras cayeron muy mal entre la afición y los jugadores del Monstruo, quienes cuestionaron lo expresado, mientras que Lonis trató de ser un poco más político, pero acuerpó lo dicho por sus futbolistas.

LEA MÁS: Padre de Rachid Chirino usó duras palabras para expresarse sobre la afición del Saprissa

“Hoy cualquier cosa tiene un megáfono más amplio”

“Voy a hablar desde varios aspectos, uno, es que hoy las cosas son muy diferentes a hace 30 o 20 años, ahora cualquier cosa que usted diga, tiene una repercusión mayor, un megáfono más amplio. Antes un padre podía decir eso en un grupo de amigos y no pasaba mucho, ahora tiene mucha repercusión”.

Lonis recordó que conoce al padre del jugador desde el proceso previo a su llegada al club.

“Yo conozco al padre de Rachid, cuando le seguimos el éxito y el gran rendimiento que tuvo en San Carlos, hablamos con el papá, así como lo hicimos con Rachid y estaba muy agradecido, es muy saprissista, estaba muy agradecido de volver al equipo que quieren”.

Respaldo a los capitanes y un mensaje claro

El director deportivo acuerpó las declaraciones de Ariel Rodríguez y Mariano Torres, quienes le pidieron a Carlos que por favor no los mencione ni los meta en esas situaciones.

“Uno tiene que entender y lo hago, me parece bien lo que hicieron nuestros capitanes, ellos deben defender al club y a nuestros jugadores, por eso creo que estuvo bien y no pasó a más, Rachid creo que lo ha entendido”, destacó.

Rachid Chirino ha sido cuestionado por su rendimiento por la afición del Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

“Fue un momento de frustración y dolor”

Lonis dijo que él habla con muchos padres en su posición y al ser papá, también se identifica con ellos en algunas situaciones.

“Uno entiende que se frustran, que les duele una situación del hijo, que estamos expuestos todos ante el grito y reproche de la afición y cada uno reacciona de una u otra manera y el padre de Rachid reaccionó así. Creo que aprendió de esta lección”.

“Yo más que criticarlo, me pongo en su lugar y siento que fue un momento de frustración y de dolor, pero como profesionales, debemos entender que el profesional debe tratar de manejar su entorno y me refiero a su familia; una declaración de un ser querido puede perjudicar más que beneficiar”, indicó.