Video: El gol de Anthony Contreras en Letonia que desata debate

Anthony Contreras anotó en la Supercopa de Letonia

Por Eduardo Rodríguez

El delantero de Costa Rica Anthony Contreras marcó un gol con el Riga de Letonia que generó opiniones encontradas, pues para algunos fue una gran ejecución y para otros lo acompañó un poco la suerte.

Entenamiento de la Selección Nacional
Anthony Contreras marcó un gol en la Supercopa de Letonia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La jugada fue así, el artillero tico paró un centro con el pecho y, realizó una vuelta que se comió por completo al portero rival con dicho movimiento, lo cual le permitió al atacante tico definir a puerta vacía.

El equipo de Contreras ganó el compromiso 4-1 al Auda y con ese logró adjudicarse la Supercopa de Letonia con el Riga.

El conjunto del artillero nacional vuelve a la acción hasta el próximo sábado 7 de marzo cuando se midan al FK Liepaja por la liga de dicho país.

Suerte o golazo en el último tanto de Anthony Contreras

Anthony Contreras
