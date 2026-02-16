Celso Borges sorprende con una frase muy sincera por el mal momento de Alajuelense

Celso Borges fue muy sincero sobre el momento de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Celso Borges, capitán de Liga Deportiva Alajuelense, habló de manera directa y sin pelos en la lengua sobre el mal momento que vive el cuadro manudo en el Clausura 2026.

Los erizos perdieron este domingo en su casa 2-1 ante Sporting FC, suman nueve puntos en siete juegos y se encuentran fuera de zona de clasificación, lo que provocó la molestia de la afición, tanto en el estadio como en general.

La fanaticada eriza silbó a varios jugadores, quedó muy incómoda con el desempeño en general del equipo y salió muy molesta del estadio Alejandro Morera Soto.

“La crítica es justificada”: Borges respalda a la afición manuda

El volante no se alojó en ningún tipo de excusa, le dio la razón a la afición y reconoció que el equipo no juega bien.

“Tienen razón de estar frustrados, nosotros también lo estamos, hay que aceptar cuando se está mal, cuando la crítica es justificada, porque no hemos estado bien, es así”, dijo.

Las palabras del capitán reflejan la tensión que vive el camerino rojinegro tras un arranque irregular, muy lejos de lo que exige la historia del club.

Alajuelense pasa momentos muy complicados en el torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense, obligado a reaccionar antes de visitar a Saprissa

Tras ganar el título en diciembre, al León le ha costado mucho acomodarse en general y de feria el sábado tiene una prueba muy difícil ante el Deportivo Saprissa de visita, partido para el que tendrán una semana para prepararse.

“Espero que la semana ayude, que podamos ver qué cosas podemos corregir, tener sesiones un poco más específicas, ya en eso el cuerpo técnico estará muy atento para ver qué hacemos, pero sí hay que trabajar”, dijo con un tono reflexivo.

“Nos preocupa el hecho de estar afuera de zona de clasificación, si no nos preocupara, ¿qué estamos haciendo en este equipo? Este equipo siempre tiene que estar entre los cuatro clasificados, preocupa ver qué estamos haciendo y que el camino que tomamos no está sirviendo", añadió.

La presión aumenta para Alajuelense, que no solo debe mejorar en resultados, sino también en funcionamiento, justo antes de uno de los partidos más determinantes del torneo.