Washington Ortega se picó como pocas veces cuando le cuestionaron por algo: “No lo inventé yo”

Washington Ortega asegura que hacer tiempo es algo que todos los porteros hacen por igual. (JOHN DURAN/John Durán)

Washington Ortega, arquero de Alajuelense, se incomodó este domingo ante un cuestionamiento que iba más allá de la derrota de los manudos ante Sporting FC, sino uno que lo señalaba personalmente.

Al arquero uruguayo le consultaron si las caídas que tiene en ocasiones durante los partidos se deben a lesiones auténticas o es una táctica para frenar los partidos, cortar el ritmo al rival y tener chance de hablar para recomponer un poco.

La jugada que encendió la polémica en el Morera Soto

Ante los albinegros, el meta cayó en un momento en el primer tiempo, tras pedir la asistencia médica, momento que dio chance para que todos los jugadores manudos se fueran a hablar con Óscar Ramírez, en una especie de tiempo fuera.

Giancarlo González, defensor de los griegos, le reclamó por hacerlo y aseguró que es algo que, con su experiencia en el fútbol, sabe lo que se busca.

“No estamos en un buen momento, no nos estamos entendiendo y sobre todo cuando nos hacen dos goles como si nada en un primer tiempo que no entramos bien, el profe aprovecha para intentar acomodar o hablar sobre detalles que nos están costando”, dijo.

Giancarlo González señaló a Washington Ortega por hacer tiempo durante los partidos. (JOHN DURAN/John Durán)

“Lo hace todo el mundo”: Ortega sube el tono ante la prensa

Tras la respuesta, le repreguntaron si entonces es algo con lo que sí se juega, que si es válido y ahí Washi subió el tono, se defendió diciendo que lo pintan como si fuera algo solo de él.

“Bueno, pero lo hace todo el mundo, acá Heredia cuántas finales ganó, lo hace todo el mundo, yo lo he escuchado en todos lados y ahora es Washington Ortega el que inventó hacer tiempo, no, no. Ustedes (prensa) también, a la hora de hablar, tienen que decirlo de todos, señalar a todos por igual.

“Yo llegué acá y parece como si yo inventé el hacer tiempo, no, no sean malos. ¿Cuántas finales han ganado y lo hacen otros? La final que perdimos con Heredia. Tienen que decirlo que lo hace todo mundo cuando está ganando", destacó.

El charrúa explicó las ocasiones en las que a veces aplica esta técnica y saca colmillo.

“Yo lo hago a veces para que el equipo se pueda volver a activar o despertar, porque el equipo no está en sintonía, entonces creo que hay que decirlo de todos, porque no es que Washington Ortega vino a inventar hacer tiempo”, finalizó.