El contundente aviso de Josimar Méndez tras su noche soñada en el Morera Soto

El extremo del Sporting FC marcó dos goles en el Alejandro Morera Soto y se convirtió en la gran figura del duelo ante Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 7 del Clausura

Por Hillary Chinchilla Marín
15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Josimar Méndez fue la gran figura del partido foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El extremo Josimar Méndez tuvo una noche redonda en el estadio Alejandro Morera Soto al marcar un doblete ante Liga Deportiva Alajuelense, convirtiéndose en la gran figura del triunfo de Sporting FC en la jornada 7 del Torneo de Clausura.

Sporting visitó a la Liga en un escenario siempre exigente y encontró en Méndez a su hombre determinante.

“Primero que todo, gracias a Dios; la Liga es un gran rival, una buena cancha; siento que se nos da bien jugar en estas canchas naturales. Gracias a Dios pudimos sacar el resultado. La semana pasada hicimos un muy buen partido, pero no se dieron los goles y hoy cayeron. Vamos para arriba y ya estamos asomando la cabeza”, mencionó ante los micrófonos de FUTV.

El atacante también habló sobre el proceso de adaptación al entrenador argentino, Andrés Carevic, y el crecimiento del equipo en las últimas semanas.

“Hubo un lapso muy corto para entrenar con el profe; ya los partidos y los entrenamientos nos han caído bien porque le hemos agarrado ya la idea, se ve que en cancha ya jugamos un poco diferente y, gracias a Dios, tuvimos la victoria el día de hoy”.

Añadió que la semana larga de trabajo será clave para seguir consolidando la idea futbolística.

Un desahogo personal

15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
El delantero le dio tres puntos al cuadro josefino foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El doblete tuvo un significado especial para el atacante, quien no había logrado anotar en fechas anteriores.

“Estoy muy contento porque no se me habían dado las anotaciones. Gracias a Dios, porque mi familia siempre está apoyándome, mis amigos, esto es para ellos y para mi bebé”.

Finalmente, dejó claro que su compromiso con el equipo va más allá de los goles.

“Es una de mis virtudes: siempre estar atento, siempre estar apoyando, siempre estar luchando y si le tengo que aportar eso al equipo, lo voy a hacer y vamos a seguir adelante”.

