Jeaustin Campos se sinceró y dijo qué es lo que tanto le cobran para no ir a la Selección

Jeaustin Campos dirige al Real España de Honduras. (Foto tomada de El Heraldo. /Foto tomada de El Heraldo.)

Jeaustin Campos, entrenador costarricense del Real España de Honduras, sorprendió este martes al dar una entrevista en la que habló sin pelos en la lengua acerca del porqué no le han dado una oportunidad para ser técnico de la Selección de Costa Rica.

Para el estratega, la pregunta de qué le cobran es algo que él no puede responder.

“Siempre hay excusas, siempre, siempre vas a encontrar excusas del porqué sí o no, principalmente del porqué no.

“Un colega tuyo me preguntó lo mismo y les digo, diay, pregúnteles a ellos, no es situación mía, por eso te decía que siempre habrá excusas”, dijo.

“Nadie de la Fedefútbol me ha hablado”

Jeaustin fue tajante en que con él nadie de la Fedefútbol ha hablado y que quien salga a decir versiones de cosas que él, supuestamente, no aceptó, está mintiendo.

“El que dice que es porque no me ajusté a la cuestión económica, primero miente, porque qué me voy a ajustar si ni siquiera sé, no he hablado con nadie, ni siquiera me dijeron vas a ganar tres pesos, ¿lo aceptas o no?, ni siquiera he podido decir sí o no, nadie me ha hablado en lo absoluto de nada”, indicó.

Campos contó que no tiene agentes y que él no ha mandado su currículum a la Fedefútbol en el pasado reciente.

Además, el DT afirmó que las excusas que podrían usar en su contra ya han existido con otros técnicos que sí han llegado al cargo.

“Siempre habrá excusas en la parte polémica, pero trajeron a Miguel Herrera, quien golpeó a un periodista en el aeropuerto, un tipo muy básico, y así puedo sacar un montón de historias que me dicen. Han traído un montón de gente que son compinches y no digo con esta federación, sino a través de la historia, agentes que manejan partidos y jugadores.

“Todo lo que me puedan criticar a mí, lo han tenido en la Federación y peor; siempre hay algo, no sé, mañana dicen que uso traje gris y a la gente no le gusta, prefieren el azul, no sé”, añadió.

Jeaustin Campos afirma que nadie de la Fedefútbol se ha comunicado con él. (Julieth Méndez)

Sin cláusulas y con ganas de volver a la Tricolor

Campos comentó además que no tiene ningún vínculo contractual que le impida salir de su actual club para dirigir, eventualmente, a la Sele u otra selección, un objetivo que, reconoce, mantiene vigente en su carrera.

“Mi consciencia está tranquila, lo mío es trabajar, saben cómo trabajo, que soy un tipo exigente y a la fecha me ha ido bastante bien, campeón en tres décadas diferentes, he podido mantenerme en el tiempo, algo que es muy difícil. Me he mantenido vigente”.

La relación con Ronald González

El periodista también le consultó por qué Ronald González, actual director de selecciones, no se inclinó por él, pese a su pasado en común en el Deportivo Saprissa y en la Tricolor.

“Yo con Ronald siempre he tenido una muy buena relación; por supuesto que los caminos futbolísticos se han distanciado, pero cada vez que nos vemos, es como si lo hiciéramos todos los días, es como la relación con Hernán Medford.

“No sé si todo eso que acabas de decir, más bien juega en contra; estoy haciendo conjeturas, que salimos del mismo club, fuimos compañeros, ganamos campeonatos juntos, entonces piensan que amigos y puede jugar en contra. No sé si tiene algún tipo de lineamiento de ir por cierto camino; la verdad, no sé, solo respeto la decisión y que le vaya de la mejor manera”, contó.