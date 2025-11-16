¿Jeaustin Campos sucesor de Miguel Herrera? El técnico habló en medio de la crisis de la Selección

Jeaustin Campos conversó con los medios de comunicación en Honduras, en una actividad que organizó el Real España para sus aficionados y allí habló de un posible llamado a la Selección Nacional.

En este momento, la Liga Nacional de Honduras está en una pausa, para darle espacio a la “H”, que se juega su clasificación a la Copa del Mundo ante Costa Rica, el próximo martes, a las 7 p.m. en el estadio Nacional.

A Campos le preguntaron si aceptaría un llamado para dirigir a la Selección Nacional, en la plaza que actualmente ocupa Miguel Herrera y esto contestó:

“No, ahora estoy muy contento con el Real España. Obviamente yo siempre lo he dicho, la Selección es como un llamado al ejercito, aunque Costa Rica no tiene.

“En estos momentos estoy enfocado al 200 por ciento en el equipo, en trabajar todos los detalles de fútbol que nosotros necesitamos mejorar y esperando en Dios que todo salga bien y que logremos este campeonato, es lo único que tengo en mi cabeza ahora, nada más”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Diez.

El momento de Costa Rica en la eliminatoria

Jeaustin también habló del juego entre ticos y catrachos y el momento de Costa Rica en la eliminatoria.

“Es lamentable, es doloroso porque son dos selecciones tradicionales. Creo que no deberían ninguna de las dos estar sacando la calculadora en estos momentos, es muy doloroso por la trayectoria, por lo que significa ir a un Mundial, no solo del punto de vista futbolístico, sino económico que tanto necesitamos, tanto acá en Honduras como en Costa Rica.

El juego entre Costa Rica y Honduras será este martes, a las 7 p.m. en el estadio Nacional. Prensa FCRF. (shu/FCRF)

“Hay decisiones que normalmente se toman para minimizar riesgos, nada te garantiza el éxito, pero desafortunadamente las cosas han venido cuesta arriba y bueno, si hablamos de combinación de resultados, si Nicaragua hace algo contra Haití, que está dentro de lo posible, el que gane el partido en San José podría clasificar directo. No creo que en este grupo salga el repechaje, a no ser que sea un milagro de Dios, Honduras tiene que soñar también.

“El Real España necesitaba un resultado y ganar para pasar la fase de grupos de la Copa Centroamericana y se logró, una combinación de resultados más el trabajo de nosotros. No todo está escrito en el fútbol, yo quería que las dos pasaran, pero desafortunadamente no lo veo muy viable, que sea cualquiera de las dos, pero una por lo menos que clasifique”, aseguró.