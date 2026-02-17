La insólita denuncia que Jeaustin Campos hizo sobre su propio equipo el Real España en Honduras

Jeaustin Campos acusó que en el propio estadio que juegan como locales, no les tuvieran consideración. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Jeaustin Campos, entrenador del Real España de Honduras, sorprendió a propios y extraños luego de la extraña denuncia que realizó de un hecho que pasó en el club.

El entrenador atacó a la administración del Estadio Francisco Morazán, en el que juegan como locales y acusó que les quitaron la luz y les tiraron agua para no dejarlos entrenar.

El tico afirmó que luego del partido ante el CD Choloma, el sábado, a los futbolistas que no jugaron durante el encuentro no los dejaron quedarse haciendo pequeños trabajos de calentamiento. El estadio Morazón no es propiedad de los aurinegros.

LEA MÁS: Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford al Saprissa, ojo lo que dijo

Real España se prepara para duelo clave ante LAFC

El Real España juega este martes ante Los Ángeles FC en tierra catracha por la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que los trabajos se intensificaron.

“Ahora íbamos a entrenar un poquito con los otros que no tuvieron participación, pero bueno, nos echaron el agua, nos quitaron las luces, acá parece que jugamos de visita. Yo creo que en Los Ángeles nos van a tratar mejor que aquí, porque es increíble; nos paramos a entrenar 10, 15, 20 minutos, nada más pedíamos 15 o 20 minutos con la luz, pusieron el agua y quitaron la luz y prácticamente fuimos a correr, aunque sea en oscuridad, por fuera para hacer unas pasadas y nos dijeron que no podíamos estar ni afuera del campo corriendo”, se quejó el técnico.

LEA MÁS: Mientras saprissistas piden salida de Vladimir, Jeaustin Campos hizo algo que llena de nostalgia a los morados

Campos exige respaldo de la dirigencia

Campos además se quejó que desde la administración del estadio no los consideren ni siquiera un poquito y apuntó a la dirigencia del equipo a que vele por esto.

“Me molesta y me molesta mucho que de repente no tengamos una consideración y con el equipo que es el local, al final los dueños de esto van a recibir su platica el martes con la taquilla; deberían también de ayudar un poquito, por lo menos levantar la mano”, dijo.

LEA MÁS: ¿Están Hernán Medford y Jeaustin Campos vetados del Saprissa? Juan Carlos Rojas responde sin filtros

Serie clave que impacta a Alajuelense

Un dato importante es que el ganador de esta serie entre estadounidenses y hondureños será el equipo que enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense por los octavos de final de la Concacaf.