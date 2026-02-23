Geiner Segura está de luto por una sensible pérdida

Geiner Segura, actual asistente técnico de Saprissa, vive un momento complicado tras la pérdida de su tío este lunes.
En redes sociales, el Fantasma Segura confirmó la noticia y comentó el fuerte vínculo que tenía con su tío.
“¿Han tenido un tío que quieren como un segundo papá? Me cuesta escribir…
“Pues mi tío Luis Mora Campos era ese tío para mí, y hoy muy temprano partió de este plano y está gozando de la presencia de Dios, que descanse en paz”.
“Duele mucho saber que ya no está físicamente. Voy a atesorar cada momento vivido con él; incluso dos horas antes de su partida estábamos hablando de fútbol, me dijo que estaba feliz de verme en Saprissa y que venían grandes cosas, que me tenía en oración”.
LEA MÁS: El mismo equipo arbitral del clásico ha estado envuelto en grandes polémicas desde la llegada del VAR
“Fue un honor ser su sobrino; estoy orgulloso del hombre que fue, trabajador, humilde, luchador, un señor de familia, todo un ejemplo para mí. Pido oraciones y fortaleza para su esposa Lidia Quesada e hijos, y el resto de mis familiares, que lo vamos a extrañar”, expresó Geiner en su red social.
Desde La Teja le envíamos nuestro más sentido pésame a Geiner en este momento tan duro.