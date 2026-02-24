Enrique Osses le respondió a Erick Lonis sobre su llamado a quitar el VAR en Costa Rica

Las declaraciones cruzadas entre dirigentes del fútbol nacional volvieron a encender el debate sobre el uso del videoarbitraje en Costa Rica.

Enrique Osses defendió la permanencia del VAR en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, respondió de manera directa a las críticas que lanzó Erick Lonis, actual director deportivo del Saprissa, sobre el funcionamiento del VAR en el fútbol costarricense.

Lonis cuestionó el domingo que la herramienta no se ha explotado ni aprovechado como debiera, que se tarda demasiado en tomar decisiones y que, pese a su implementación, las polémicas no han desaparecido.

“Yo quitaría el VAR, porque ahora hay más polémica; mejor que sea uno el responsable y así uno dice, se equivocó y ya está. Lo llamaron, no lo llamaron. Bueno, fue lo que yo vi o fue lo que no vi. Y vuelvo un poco a las raíces, pero eso de estar esperando en cinco minutos para que den una decisión”, dijo Lonis en el programa Deporte Más, que conduce los domingos por la mañana en Teletica.

Erick Lonis no cree en el VAR en Costa Rica y lo quitaría del torneo nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Quitar el VAR es retroceder”, afirma Osses

Ante esas declaraciones, Osses fue claro: eliminar el sistema sería ir en contra de la evolución del fútbol moderno.

“A mí no me corresponde opinar acerca de lo que dice el señor Lonis, él tendrá sus razones, pero yo puedo decir que en el fútbol, en las principales ligas y eventos futbolísticos del mundo, usan el VAR, no solo en la primera división, sino en segunda división y hasta en fútbol femenino”, explicó.

El jerarca arbitral también comparó el contexto nacional con otras ligas de la región.

“Nuestras competencias más directas dentro de nuestra confederación, como Estados Unidos y México, usan VAR en primera y segunda división y nosotros somos primeros en Centroamérica”, comentó.

Más que eliminarlo, fortalecerlo

Para Osses, el enfoque no debe ser eliminar la herramienta, sino fortalecerla, mejorar procesos y reducir tiempos de decisión, con el objetivo de generar mayor justicia deportiva.