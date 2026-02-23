Benjamín Pineda llama payaso a periodista luego de la polémica en el clásico entre Saprissa y Alajuelense

El árbitro Benjamín Pineda se cansó de las críticas en su contra tras la polémica en el clásico entre Saprissa y Alajuelense y publicó un picante mensaje en redes sociales.

El silbatero tiró un enigmático mensaje en el que, sobre un fondo negro, puso dos letras “FF” en mayúsculas y un emoji de payaso, solamente.

Benjamín Pineda calentó las redes sociales con este mensaje. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El mensaje que encendió más la polémica

La publicación aparece luego de que el domingo el periodista Ferlin Fuentes publicó un tuit en la red social X en el que afirmó que pudiera haber un conflicto de intereses entre Pineda y el Deportivo Saprissa.

“Benjamín Pineda estuvo en la sala VOR en el clásico. El árbitro es dueño de un bar josefino desde donde se transmitió un programa de TV del Tuma (Martínez), personero del Saprissa. ¿Conflicto de intereses?”, fue lo que indicó en su cuenta.

La publicación generó mucha roncha en redes sociales, con opiniones divididas: algunos respaldando la denuncia y otros defendiendo al réferi.

Benjamín Pineda estuvo en la sala VOR en el #ClásicoCR

El árbitro es dueño de un bar josefino desde donde se trasmitió un programa de TV de Tuma, personero del Saprissa. ¿Conflicto de intereses? — Ferlin Fuentes (@ferlin_fuentes) February 23, 2026

El penal que desató la tormenta

Fuera o no para el periodista, Pineda estuvo en el ojo del huracán este fin de semana, tras ser quien habría recomendado a su colega Keylor Herrera no pitar un penal de último minuto en el clásico del sábado en Tibás.

Esa jugada fue el detonante de la molestia en Liga Deportiva Alajuelense, que reclamó un agarrón en el área en la última acción del partido.

Eso sí, así como casi es un hecho que se refería a Ferlin Fuentes, también pudo haber sido Fernán Faerron, Fernando Fernández, Francisco Flores... eso solo Benjamín sabe.