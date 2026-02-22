Benjamín Pineda reaparece en el VAR a menos de 24 horas de la gran polémica entre Saprissa y Alajuelense

No habían pasado ni 24 horas de la polémica arbitral tras el clásico entre Saprissa y Alajuelense y uno de sus involucrados, Benjamín Pineda, ya estaba dirigiendo en el VAR otro partido en la primera división.

Benjamín Pineda volvió al VAR este domingo tras la polémica del clásico el sábado. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Mincho, como se le conoce al réferi, está en el monitor en el juego entre Pérez Zeledón y Guadalupe, con lo que fue nombrado para dos partidos en una misma jornada.

Hasta el momento acabado el primer tiempo, aún no se presentan polémicas, sin embargo luego de los cuestionamientos de este sábado, el asunto está caliente.

Antes del juego, Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe, no le hizo gracia saber que tienen a Pineda en medio de este contexto y criticó el nombramiento.

LEA MÁS: Pedro Navarro critica fuertemente el VAR tras el encuentro entre Saprissa y Alajuelense

El penal que encendió el clásico

Pineda fue uno de los más señalados en el clásico por recomendar a Keylor Herrera que no revisara en el VAR lo que parecía un claro penal a favor de Alajuelense justo antes de acabar el juego ante el Saprissa.

La jugada generó fuertes reclamos por parte del bando rojinegro, que considera que hubo un agarrón evidente dentro del área y que la acción ameritaba al menos revisión en pantalla.

LEA MÁS: Analista arbitral Henry Bejarano fue tajante sobre el penal que pedían en Alajuelense al cierre del clásico

Reclamos desde la dirigencia rojinegra

En el bando manudo fueron muy críticos con la decisión y su presidente, Joseph Joseph, aseguró que no descartan pedir sanciones contra los silbateros tras lo ocurrido en el clásico.

La designación de Pineda nuevamente en la jornada, apenas horas después de la controversia, añade más presión a un ambiente que ya venía cargado por la discusión arbitral.