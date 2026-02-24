(Video) Allan Alemán imitó a Alejandro Bran y les tiró a jugadores de Alajuelense

El clásico nacional sigue dejando reacciones y esta vez fue Allan Alemán quien encendió el debate al imitar a Alejandro Bran y criticar a otros jugadores manudos luego de la derrota de Alajuelense 2-1 ante Saprissa.

El exjugador morado y ahora panelista de La Platea no ocultó su molestia por una frase que el mediocampista manudo dijo al finalizar el partido.

“Un equipo tan grande no puede llorar”

Allan Alemán criticó a Alejandro Bran tras el clásico nacional. (Jose Cordero)

Tras el pitazo final, Bran fue captado diciendo en la cancha: “Ayyy, mae, solo así pueden”, dando a entender que el triunfo morado se dio con ayuda arbitral.

La frase no cayó bien en el entorno tibaseño y Alemán reaccionó en el programa, en el que, incluso, imitó al jugador y le respondió con dureza.

“Un equipo tan grande como Alajuela no puede llorar por eso cuando tuvo 100 minutos para ganar y hacer goles. Perdieron porque han dejado de hacer cosas, porque andan de fiesta (no dijo nombres). Salgan bravos con el que anda portándose mal, no venga ahí en el túnel ‘ay, solo así pueden’”, manifestó.

El comentario generó discusión en el panel y reavivó la polémica tras un clásico marcado por reclamos arbitrales y fuertes declaraciones de ambos bandos.

Mientras tanto, la tensión entre figuras vinculadas a Saprissa y Alajuelense sigue creciendo, alimentando el debate entre aficionados en redes sociales y programas deportivos.

Alejandro Bran fue el que se quejó y dijo "Solo así ganan" (Prensa FCRF/Fotografía)

Nota realizada con ayuda de IA