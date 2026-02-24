Teleguía Deportes

Allan Alemán hasta lloró de la risa burlándose de Carlos Castro y todos los seguidores de Alajuelense

El exjugador morado Allan Alemán protagonizó un momento lleno de risas al leer, a su estilo, una supuesta denuncia que llevó Carlos Castro al programa

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Un momento cargado de humor se vivió en el estudio de La Platea este lunes cuando Allan Alemán no dejó pasar la oportunidad de vacilar a Carlos Castro y a los aficionados de Alajuelense, tras la polémica del clásico nacional contra Saprissa.

Todo ocurrió luego de que Castro ingresara al set con una supuesta denuncia de quejas. “Vengo con una denuncia por robo”, dijo el exlateral manudo, en referencia a las jugadas discutidas tras el partido.

Allan Alemán
Allan Alemán protagonizó un momento de burla hacia Carlos Castro en el estudio. (Captura de video/Captura de video)

Risas en el estudio

Fiel a su estilo, el exjugador morado tomó el papel para leerlo en tono burlón. “Lo que es ser mediocre, yo la leo: somos un montón de llorones, nos robaron un penal, una roja, aquí dice llanto. Somos malos, pero no lo sacan eso. Atentamente los 100 mil seguidores de Alajuelense”, expresó Alemán, incluso simulando llorar.

LEA MÁS: Christian Sandoval le responde a Erick Lonis tras polémica del VAR en el clásico nacional

El comentario provocó carcajadas en el set, especialmente las de Víctor “Mambo” Núñez, quien respaldó entre risas al exmorado.

El vacilón no terminó ahí. En medio del ambiente relajado, también bromearon con secar el papel de la supuesta denuncia porque, según dijeron entre risas, estaba empapado en “lágrimas manudas”.

El episodio se suma a las reacciones que dejó el clásico entre Saprissa y Alajuelense, que continúa generando comentarios y debates en programas deportivos y redes sociales.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Allan AlemánLa PlateaSaprissaAlajuelenseCarlos CastroNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.