Allan Alemán hasta lloró de la risa burlándose de Carlos Castro y todos los seguidores de Alajuelense

Un momento cargado de humor se vivió en el estudio de La Platea este lunes cuando Allan Alemán no dejó pasar la oportunidad de vacilar a Carlos Castro y a los aficionados de Alajuelense, tras la polémica del clásico nacional contra Saprissa.

Todo ocurrió luego de que Castro ingresara al set con una supuesta denuncia de quejas. “Vengo con una denuncia por robo”, dijo el exlateral manudo, en referencia a las jugadas discutidas tras el partido.

Allan Alemán protagonizó un momento de burla hacia Carlos Castro en el estudio. (Captura de video/Captura de video)

Risas en el estudio

Fiel a su estilo, el exjugador morado tomó el papel para leerlo en tono burlón. “Lo que es ser mediocre, yo la leo: somos un montón de llorones, nos robaron un penal, una roja, aquí dice llanto. Somos malos, pero no lo sacan eso. Atentamente los 100 mil seguidores de Alajuelense”, expresó Alemán, incluso simulando llorar.

El comentario provocó carcajadas en el set, especialmente las de Víctor “Mambo” Núñez, quien respaldó entre risas al exmorado.

El vacilón no terminó ahí. En medio del ambiente relajado, también bromearon con secar el papel de la supuesta denuncia porque, según dijeron entre risas, estaba empapado en “lágrimas manudas”.

El episodio se suma a las reacciones que dejó el clásico entre Saprissa y Alajuelense, que continúa generando comentarios y debates en programas deportivos y redes sociales.

