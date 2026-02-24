Christian Sandoval le responde a Erick Lonis tras polémica del VAR en el clásico nacional

La polémica por el arbitraje y la intervención del VAR en el clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense, que terminó 2-1 a favor de los morados, sigue generando reacciones.

Este lunes, el periodista Christian Sandoval respondió a Erick Lonis, quien sugirió analizar a profundidad el uso del sistema e incluso considerar su eliminación.

Durante el programa que Sandoval dirige en TD Más, el comunicador se refirió a las declaraciones del miembro del comité deportivo del Deportivo Saprissa, quien señaló que si el VAR continúa siendo un problema, debería revisarse su permanencia.

Christian Sandoval defendió el uso del VAR tras el clásico nacional.

“Sería un retroceso”

Sandoval fue enfático al defender la herramienta tecnológica. “El VAR sigue siendo tema de discusión, pero no se equivoquen amigos, el problema no es el VAR, el VAR es la gran maravilla del fútbol de este país. Pensar en quitar el VAR, como escuché por ejemplo a don Erick Lonis decir que él sugeriría quitar el VAR, para mí sería un retroceso al fútbol de nuestro país y un retroceso al fútbol mundial”, manifestó.

El periodista agregó que el objetivo del VAR es disminuir la polémica en el fútbol, pero aclaró que la raíz del problema no está en la tecnología ni en las televisoras, sino en la interpretación que realizan los árbitros encargados de manejar el sistema.

Según expuso, el debate no debería centrarse en eliminar la herramienta, sino en mejorar la aplicación y el criterio de quienes toman las decisiones desde la cabina.

La discusión surge luego de un clásico marcado por decisiones arbitrales que generaron controversia entre aficionados y protagonistas, reavivando el debate sobre el papel del videoarbitraje en el fútbol costarricense.

Erick Lonis sugirió analizar la continuidad del VAR en el fútbol tico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nota realizada con ayuda de IA